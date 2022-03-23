Тарпищев о выступлении Медведева в Майами: «Даниил точно должен доходить до полуфинала»

Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева в Майами. Россиянин стартует матчем с Энди Марреем или Федерико Дельбонисом.

«У Медведева нормальная сетка. Она позволяет вернуть первую строчку. Он точно должен доходить до полуфинала, и при нормальной игре это сделает. Потенциальная встреча с Марреем во втором круге? Если Даня покажет свой теннис, то легко его пройдет.

Рублеву после двух неплохих недель главное восстановиться в эмоциональном плане. Кириос во втором раунде – это непредсказуемый вариант. Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей справится», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, Медведеву нужно выйти в полуфинал, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга.

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