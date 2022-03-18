Надаль о том, что Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою: «Подобные ситуации происходят все чаще и чаще. Наверное, ATP нужно изучить этот вопрос»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Ник Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою.

«Я этого не видел, так что у меня нет четкого мнения по этому инциденту. И я сейчас не в настроении много говорить о таких вещах, потому что мы об этом говорили до турнира. Вы знаете мое мнение о таких вещах.

Я коллега всех этих игроков, и у нас нормальные отношения. Даже если про нас с Ником говорят, что мы друг друга ненавидим – это просто неправда. Я его не ненавижу, и в чем-то его образ мне даже нравится. И сегодня он провел весь матч с очень хорошим настроем, отлично боролся. Такой Ник Кириос мне нравится, такой он полезен теннису.

Но когда ты пересекаешь определенные границы, встает другой вопрос. И проблема та же самая [что и в деле Александра Зверева]. Когда игрокам все позволено, уже нет понимания, где эта граница. Это сложный вопрос.

Подобные ситуации происходят все чаще и чаще. Наверное, ATP нужно изучить этот вопрос и принять решения, которые положат этому конец. Потому что даже если это ненамеренно или неудачно, наступит момент, когда случится что-то очень плохое».

Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою. А еще ругался с другом Бена Стиллера и жаловался на везение Надаля

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