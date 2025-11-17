Медведев сыграет на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

Медведев сыграет на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.

13-я ракетка мира Даниил Медведев выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Петербурге 29-30 ноября.

Россиянин дебютирует на турнире в составе команды «Сфинксов».

Партнерами Медведева по команде станут Карен Хачанов , Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева .