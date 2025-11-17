Медведев сыграет на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге
Медведев сыграет на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.
13-я ракетка мира Даниил Медведев выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Петербурге 29-30 ноября.
Россиянин дебютирует на турнире в составе команды «Сфинксов».
Партнерами Медведева по команде станут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
