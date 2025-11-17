Карлос Алькарас: «Конечно, я почувствовал, как Синнер прибавил после US Open. Игрок такого уровня после поражений всегда возвращается сильнее»

Алькарас рассказал, чего ему не хватило для победы в матче с Синнером.

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале итогового турнира – 6:7(4), 5:7.

– Теперь мы знаем, что в зале вы можете играть с Янником практически на равных. Вы этого ожидали? И увидели ли сегодня те улучшения, о которых Синнер говорил после финала US Open?

– Прежде всего, я никогда не сомневался ни в себе, ни в своем уровне на крытых кортах. И уж точно не сомневался, что смогу держать темп с Янником в зале.

С самого начала и по ходу матча я был уверен, что могу его обыграть, что могу с ним здесь конкурировать. Поэтому для меня не стало сюрпризом, что матч вышел таким плотным. Все упиралось только в теннис.

Я доволен тем, как сыграл. Уверен, что мой уровень в зале будет только расти.

Конечно, я почувствовал, как Янник прибавил [после US Open]. Я много раз говорил: игрок такого уровня после поражений всегда возвращается сильнее. Он умеет извлекать уроки.

И сегодня он это снова показал – прежде всего подачей. Он постоянно давил, играть с ним очень тяжело.

– Вы говорили о мелочах. Уже после матча вы можете точно выделить детали, которые все решили? Как вы это разбираете? Сами с Хуаном Карлосом за экраном смотрите матч?

– Смотреть матч со стороны и играть его – две разные вселенные. Так что мы сядем и разберем все вместе. Я расскажу, что чувствовал на корте, где ошибся – или где, как мне кажется, ошибся (улыбается) .

Тренеры скажут, что увидели они: мои слабые и сильные места. И мы постараемся все это улучшить. У меня уже есть несколько моментов в голове – я их сразу после матча озвучил.

Сезон почти завершен, совсем близко подготовка к новому. Постараюсь вложиться в нее максимально, чтобы начать год еще мощнее.

Но, как я уже сказал, все решали детали. И в следующий раз я постараюсь, чтобы эти детали были в мою пользу.

– Матч был очень равным. Что стало решающим? Нереализованный сетбол в первом? Потерянный гейм во втором? Или что-то еще?

– Главное – я не использовал моменты, которые у меня были. Сетбол в первом... в целом я в обоих сетах здорово принимал. Но он выдал вторую подачу 185-190 км/ч – честно говоря, это застало меня врасплох.

Потом на тай-брейке тоже были розыгрыши, которые я мог и должен был брать.

Во втором сете я повел с брейком, при 30:15 на своей подаче не довел гейм до конца. Сейчас в голове всплывает несколько моментов и ударов. Например, удары с лета слева, что я не попал. Их вообще было несколько – какие-то я сыграл плохо, и это большое разочарование.

Думаю, это и стало ключевым. В важные моменты я не завершал розыгрыши у сетки, а он обводил или кидал свечки. Сегодня это был действительно важный удар – и он у меня не проходил как нужно, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Синнер отомстил Алькарасу – и закончил сезон непобежденным