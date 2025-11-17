Циципас пошутил о финалах Синнера и Алькараса и задержке выхода GTA VI
Циципас: мы получили шесть больших финалов Алькарас-Синнер до выхода GTA 6.
Стефанос Циципас пошутил на тему задержки релиза игры Grand Theft Auto VI.
«Мы получили шесть больших финалов Алькарас-Синнер до выхода GTA 6», – твитнул грек.
Вчера Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале итогового турнира – 7:6(4), 7:5. В этом сезоне они также играли за титул в Риме, на «Ролан Гаррос», в Цинциннати, на US Open (все матчи выиграл испанец) и на «Уимблдоне», где сильнее был Синнер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости