Циципас пошутил о финалах Синнера и Алькараса и задержке выхода GTA VI

Циципас: мы получили шесть больших финалов Алькарас-Синнер до выхода GTA 6.

Стефанос Циципас пошутил на тему задержки релиза игры Grand Theft Auto VI.

«Мы получили шесть больших финалов Алькарас-Синнер до выхода GTA 6», – твитнул грек.

Вчера Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале итогового турнира – 7:6(4), 7:5. В этом сезоне они также играли за титул в Риме, на «Ролан Гаррос», в Цинциннати, на US Open (все матчи выиграл испанец) и на «Уимблдоне», где сильнее был Синнер.

Синнер отомстил Алькарасу – и закончил сезон непобежденным

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
