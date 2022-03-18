Ник Кириос: «Я помогаю спорту, привлекаю к нему внимание. А все, кто думает, что я врежу теннису, – просто идиоты»

Ник Кириос назвал идиотами всех, кто считает его вредящим теннису. Об этом он сказал, комментируя соперничество с , которому проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7, 7:5, 4:6.

«В детстве ты об этом мечтаешь – играть против Надаля на таких турнирах, когда вокруг шумиха. Другие матчи такого внимания не привлекают. Но как только стало понятно, что мы с ним сыграем, соцсети начали сходить с ума. И мы оправдали ожидания.

Атмосфера была потрясающей. Конечно, когда играешь против Рафы, Роджера или Новака, трибуны в основном за них. Я это понимал и не требовал, чтобы за меня болели. Мне нравится быть злодеем, андердогом.

Рафа – чемпион. По-моему, мы с ним друг друга очень уважаем. После матча мы обменялись словами у сетки, и, по-моему, они были искренними. Я считаю, что Надаль на данный момент величайший в истории.

Я никогда не говорил о нем ничего, что бы даже отдаленно напоминало комментарии, которые мне в соцсетях приходят каждый день. Да, я кое-что сказал, он мне кое-что ответил. И это хорошо для спорта, это создает соперничество.

Я Ник Кириос, и я соперник Рафаэля Надаля. Как? Как это вообще возможно? Я добился одной сороковой от того, чего добился он, но из-за этого обмена комментариями мы считаемся соперниками.

Вообще я считаю, что помогаю спорту, привлекаю к нему внимание. А все, кто думает, что я врежу теннису, – просто идиоты. Они ничего не понимают. Ничего».

Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою. А еще ругался с другом Бена Стиллера и жаловался на везение Надаля

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