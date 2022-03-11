Надаль об условной дисквалификации Зверева: «Если за такое поведение не наказывать жестко, игроки будут чувствовать себя все более всесильными»

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Рафаэль Надаль считает, что Александра Зверева слишком мягко наказали за срыв в Акапулько. Немец получил условную дисквалификацию за то, что обругал судью и бил ракеткой по вышке рядом с его ногами.

«У меня очень хорошие отношения с Сашей, он мне нравится, мы часто вместе тренируемся, и я желаю ему только хорошего. Он знает, что поступил неправильно, быстро это признал. Это положительный момент.

С другой стороны, если не контролировать подобное поведение, не наказывать его жестко, игроки будут чувствовать себя все более всесильными.

Спорт должен подавать положительный пример. С одной стороны, я не хочу, чтобы Сашу наказывали, потому что он мне нравится. С другой, как поклонник тенниса, я бы хотел, чтобы такое поведение наказывалось жестче. В целом, а не только в его исполнении. Это бы защитило спорт, судей и всех, кто работает в теннисе».

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