Надаль об Алькарасе: «В плане карьеры он неудержим. Я желаю ему только успехов – не в нашем матче, но в целом»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал предстоящий матч против . В полуфинале в Индиан-Уэллс он второй раз сыграет с 18-летним соотечественником – в прошлом году в Мадриде Надаль победил 6:1, 6:2.

«Думаю, в плане карьеры он неудержим. У него есть все ингредиенты. К теннису он относится пылко, но при этом он скромный и много работает. Хороший парень. Он напоминает мне меня, когда мне было 17-18 лет.

Он талантливый и физически одаренный, и это здорово. Я очень за него рад – пусть в ближайшие месяцы он и будет опасным соперником.

Я желаю ему только успехов – не в нашем матче в субботу, но в целом (смеется)».

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