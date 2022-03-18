Кириос чуть не попал в голову болбою ракеткой: «Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева»

Австралиец Ник Кириос после поражения от в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (6:7, 7:5, 4:6) чуть не попал ракеткой в болбоя.

После рукопожатия Кириос швырнул ракетку в корт, она сильно отскочила и долетела до задней стенки, где стоял болбой. Юноша успел пригнуться – иначе она попала бы ему в голову.

На послематчевой пресс-конференции Кириос прокомментировал эпизод.

– Что я должен сказать? Хотел ли я туда попасть? Нет. Я бросил ракетку. Она приземлилась в метре от моей ноги, отскочила и чуть в него не попала. Я человек. Так бывает. Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы.

И что я должен сказать? После трехчасового матча с Надалем вы такие вопросы задаете? Только это интересует?

– Парень пригнулся...

– Он пригнулся. Пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Господи. Хорошо.

Я в него не попал. Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева, а полная случайность. К счастью, я в него не попал. И не собирался. К счастью, он в порядке.

И отличный вопрос. Невероятный. (Хлопает в ладоши). Поздравляю, друг, – возмутился австралиец.

В итоге он через соцсети нашел болбоя и обещал подарить ему ракетку.

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