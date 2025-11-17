  • Спортс
  • Янник Синнер: «Не хочу сравнивать два последних сезона. Прошлый год был невероятным, этот – тоже»
Янник Синнер: «Не хочу сравнивать два последних сезона. Прошлый год был невероятным, этот – тоже»

Янник Синнер: сезон получился выдающимся.

Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале итогового турнира – 7:6(4), 7:5.

Итальянец – первый игрок, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд.

– Завершить сезон здесь, в Турине, перед домашними трибунами – потрясающее чувство. Последний матч года, эмоции зашкаливают. Особенно когда видишь свою команду, весь бокс. Я правда очень счастлив.

– Если сравнивать этот сезон с прошлым: тогда вы закончили год №1. Как вы оцениваете нынешний сезон, с учетом перерыва и всего, что произошло?

– Честно? Не хочу сравнивать. Прошлый год был невероятным, этот – тоже. В этом году я сыграл четыре финала «Шлемов», выиграл здесь, выдал сильный отрезок в конце сезона – это потрясающе.

Но главное – я чувствую, что стал лучше как игрок. Это важнее всего. Я всегда говорил: если продолжаешь работать и стараться расти, результаты придут сами. В этом году все так и было.

Теперь у нас много времени в межсезонье, чтобы еще подстроить игру и подготовиться к следующему году. Сезон получился выдающимся: много побед, мало поражений. И даже в поражениях я искал позитив и рос как игрок. Думаю, это получилось. Я очень доволен.

– Матч получился плотным, два непростых сета. Что стало ключевым? Тот отыгранный сетбол? Обратный брейк во втором?

– Да, именно эти эпизоды и были ключевыми. В начале мы оба много ошибались – это нормально, когда играешь финал против такого соперника: знаешь, что тебя ждет, и где-то зажимаешься.

Во втором сете уровень вырос: розыгрыши были длиннее, стало сложнее перебивать Карлоса. Но в таких матчах все решают мелочи – буквально один-два момента.

Если бы где-то при счете 30:30 не удалось подать точно. Или, скажем, при 2:1 в первом сете: сделай он брейк в тот момент – игра могла очень быстро уйти в другую сторону. Тут многое зависит от того, под каким углом смотреть. Например, тот розыгрыш, когда я сделал обратный брейк, – там мне просто повезло: мяч сорвался с ракетки, но попал в корт. Такое тоже бывает.

В концовке мы оба играли отличный теннис, и решали уже микродетали – разница была минимальной, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер отомстил Алькарасу – и закончил сезон непобежденным

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
