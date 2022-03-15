Медведев о реакции Осаки на крики болельщицы: «Я сочувствую Наоми, мне самому было некомфортно в Австралии. Мы все люди»

прокомментировал инцидент с кричащей болельщицей на матче Наоми Осаки. Японка в Индиан-Уэллс попросила выгнать с трибун женщину, которая крикнула «Наоми, ты отстой».

«Я только слышал об этой ситуации и не хочу сильно углубляться, потому что не видел своими глазами, что произошло. Но да, это всегда тяжело. Я сочувствую Наоми, мне самому было некомфортно в Австралии. Я понимаю болельщиков, которые могут сказать: «Черт, да они зарабатывают миллионы, они должны быть готовы ко всему». С другой стороны, мы все люди.

Мы все совершаем ошибки и принимаем верные решения, иногда нам плохо, иногда хорошо. В принципе, я могу понять, что Наоми было некомфортно, когда она это услышала, и полностью понимаю ее чувства. Как я уже сказал, я не видел ситуацию своими глазами, поэтому мало что могу сказать.

Жизнь была бы проще, если бы все были спокойны и не злились. Но даже если говорить обо мне, я злюсь, поэтому мне тоже нужно быть лучше».

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