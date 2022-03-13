Осака попросила выгнать с трибун женщину, которая крикнула ей, что она «отстой»

Экс-первая ракетка мира попросила удалить зрительницу с трибун в начале матча против в Индиан-Уэллс.

Сообщается, что женщина крикнула: «Наоми, ты отстой». После первого гейма Осака просила судью, чтобы ее удалили с трибун, но арбитр ответила, что не знает, кто конкретно кричал. «А если кто-нибудь укажет в ее направлении?» – спросила Осака.

Уступая 0:3 с двойным брейком, японка попросила у судьи микрофон, чтобы напрямую обратиться к болельщикам. В этот момент она плакала.

Судья вызвала супервайзера, чтобы та обсудила с Осакой, что она хочет сказать. В итоге микрофон ей не дали, но обещали, что «если это повторится, мы найдем этого человека и выгоним».

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