Маррей о реакции Осаки на крики болельщицы: «Я сочувствую Наоми, но это всегда было частью спорта. Наверное, нужно быть к этому готовым»

Энди Маррей прокомментировал инцидент с кричащей болельщицей на матче Наоми Осаки. Японка в Индиан-Уэллс попросила выгнать с трибун женщину, которая крикнула «Наоми, ты отстой».

«Конечно, я сочувствую Наоми, видно, что ее это очень печалит. Но это всегда было частью спорта – наверное, нужно быть к этому готовым, потому что такое происходит регулярно во всех видах спорта.

На футболе, например, когда игрок готовится вбросить аут или подать угловой, болельщики часто кричат что-то оскорбительное. И ты думаешь: «Как такое вообще разрешают». Так же нельзя.

При этом если подобное случится, когда ты просто идешь по улице или, например, на работе, это никто терпеть не будет.

Я часто сталкивался с недружелюбной атмосферой в гостевых матчах Кубка Дэвиса. Да, это очень некомфортно, но у нас это в порядке вещей».

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