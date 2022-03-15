Надаль о реакции Осаки на крики болельщицы: «Мне ужасно жаль, что так случилось, но в жизни нет ничего идеального. Мы должны быть готовы к трудностям»

прокомментировал инцидент с кричащей болельщицей на матче Наоми Осаки. Японка в Индиан-Уэллс попросила выгнать с трибун женщину, которая крикнула «Наоми, ты отстой».

«Мне ужасно жаль, что так случилось, такого не должно происходить. Но в реальном мире так бывает. Я ей сочувствую.

У нас прекрасная жизнь. Нам повезло быть теннисистами, мы получаем невероятный опыт, зарабатываем деньги. Нужно быть к такому готовыми и не поддаваться тем вещам, которые могут произойти, когда мы на публике. Нам нравится, когда люди нас поддерживают. Когда они этого не делают, нужно смириться и двигаться дальше.

Я понимаю, что у Наоми, вероятно, были психологические проблемы. Я желаю ей добра и всего наилучшего. Но в жизни нет ничего идеального. Мы должны быть готовы к трудностям».

Осака о том, почему заплакала после выкриков болельщицы: «Я смотрела видео, где Винус и Серену освистывают. Не знаю, почему, но это засело в голове»