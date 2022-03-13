Осака о том, почему заплакала после выкриков болельщицы: «Я смотрела видео, где Винус и Серену освистывают. Не знаю, почему, но это засело в голове»

Наоми Осака прокомментировала инцидент с болельщицей в матче с Вероникой Кудерметовой. В одном из первых геймов женщина крикнула: «Наоми, ты отстой», и японка попросила выгнать ее с трибун. Осака в итоге проиграла 0:6, 4:6.

«Если честно, мне и раньше кричали всякое. Меня это не особо напрягало, но сегодня прямо задело. Я смотрела видео, где Винус и Серену освистывают, и, если вы никогда этого не видели, его стоит посмотреть. И я не знаю почему, но это засело у меня в голове и много раз проигрывалось.

Я стараюсь не плакать. Хочу просто сказать спасибо и поздравить [Кудерметову]. Спасибо».

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