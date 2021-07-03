А что кроме Евро? Медведев прорвался в 1/8 «Уимблдона», отыграв 0-2 по сетам, «Милуоки» в финале НБА спустя 47 лет, Хэмилтон подписал контракт на $55 млн в год

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости субботы из мира другого спорта:

1. 🏒 «Торонто» не выигрывает Кубок Стэнли уже 19 786 дней. Это самая продолжительная серия в истории НХЛ. Прежний рекорд принадлежал «Рейнджерс», не побеждавшим с 1940 по 1994 год. Последний раз «Торонто» выигрывал Кубок Стэнли в 1967 году.

«Монреаль» проигрывает в финале Кубка Стэнли 0-3, а в третьем матче пропустил 6 шайб. Но главный тренер канадцев Доминик Дюшарм не намерен менять вратаря на четвертый матч. «Если вам интересно, кто будет играть, то в воротах будет Кэри [Прайс]», – заявил Дюшарм.

2. 🏀 Дончич пофеерил в полуфинале олимпийского отбора с Венесуэлой (98:70). Канада, имеющая больше игроков НБА, чем кто-либо еще (за исключением США), вылетела в драматическом матче с Чехией. Томаш Саторански решил!

Лука объясняет русским баскетболистам: «Олимпийское золото для меня важнее, чем титул чемпиона НБА». Впереди решающий матч с Литвой!

«Милуоки» победил «Атланту» в шестом матче (118:107) и вышел в финал НБА впервые с 1974 года. Расписание матчей главной серии – здесь.

3. 🎾 Даниил Медведев прорвался в 1/8 финала «Уимблдона». Для этого ему пришлось впервые в карьере отыграться с 0:2 по сетам. Теперь у России три мужчины в четвертом круге – на «Больших шлемах» такое случилось всего третий раз в истории.

Еще одно достижение Роджера Федерера – великий швейцарец выиграл 1250-й матч в карьере и рекордный 69-й раз вышел во вторую неделю «Шлема».

Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова матч третьего круга проиграла. А встреча Алены Остапенко с Айлой Томлянович завершила скандалом – австралийка обвинила Остапенко в том, что та врет насчет травмы.

И самая добрая новость дня: Хуберт Хуркач во время матча поделился бананом со своим соперником Александром Бубликом.

4. 🏎️ Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом» и останется в «Формуле-1» до конца сезона-2023. Семикратный чемпион мира будет зарабатывать $55 млн в год.

Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Австрии, Норрис стал вторым (лучший результат «Макларена» с 2012 года), Перес – третий, Мазепин – вновь последний.

5. 🥊 Вчера был ровно год со дня смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб вспомнил отца трогательным видео и проникновенными словами, как и Ислам Махачев.

6. ⛸ Игорь Еременко, выступающий с Софьей Шевченко, удивился, почему их пара не попала на Гран-при. Все должно быть по спортивному принципу.

7. 🏃‍♀️ Американский политик Александрия Окасио-Кортес назвала дисквалификацию бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон за каннабис «инструментом расизма и колониальной политики».

Бегуньи из Намибии Мбома и Масилинги отстранены от 400 м в Токио-2020 и из-за повышенного уровня тестостерона. У них лучшее время сезона на дистанции.