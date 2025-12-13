Дрэйпер и Глэсспул сыграли в падел на благотворительном турнире
Джек Дрэйпер и Ллойд Глэсспул сыграли на благотворительном турнире по паделу.
10-я ракетка мира Джек Дрэйпер и чемпион «Уимблдона»-2025 в паре Ллойд Глэсспул приняли участие в благотворительном турнире по паделу в Лондоне.
Соревнование было проведено Alzheimer’s Society – организацией, которая помогает людям с деменцией и финансирует передовые исследования по борьбе с этим заболеванием.
Дрэйпер не выступает на теннисных турнирах с сентября. Он досрочно завершил сезон-2025, чтобы восстановиться после травмы руки.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Глэсспула
