«Я разочарован тем, что эта игра вообще состоится». Экс-тренер Димитрова раскритиковал ремейк «Битвы полов»

Роджер Рашид: я разочарован тем, что ремейк «Битвы полов» вообще состоится.

Экс-тренер Григора Димитрова Роджер Рашид раскритиковал выставочный матч между Ариной Соболенко и Ником Кириосом , который пройдет 28 декабря в Дубае.

Эта встреча станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс . Тот матч завершился победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

«Честно говоря, мне это совсем не нравится. Думаю, это шоу организовали менеджеры Ника. Матч Билли Джин Кинг и Риггса имел совершенно другую цель.

Я не сторонник этого формата. Для женского тенниса это в любом случае проигрыш. Более того, считаю это откровенно оскорбительным. Я не вижу никакой выгоды для первой ракетки мира. Если вы заботитесь о коммерческих интересах Соболенко, действительно ли это то, в чем она должна участвовать?»

