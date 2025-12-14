  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Директор Australian Open о Кириосе: «Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом – значит, он хочет сыграть и на Australian Open»
1

Директор Australian Open о Кириосе: «Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом – значит, он хочет сыграть и на Australian Open»

Директор Australian Open заявил, что Кириос хочет сыграть на Australian Open.

Директор Australian Open Крэг Тайли считает, что Ник Кириос хочет сыграть на Australian Open.

В прошлом году австралиец попал в сетку по защищенному рейтингу. Он проиграл в первом круге Джейкобу Фернли

 «Не знаю. Подождем и посмотрим. Но он проводит матчи, что хорошо. Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом. Так что это значит, что он хочет сыграть и на Australian Open. Но для этого многое должно произойти.

Мне кажется, у него уже нет возможности использовать защищенный рейтинг. Так что, думаю, ему надо будет получить wild card, чтобы сыграть».

Напомним, Кириос проведет выставочный матч против Арины Соболенко 28 декабря в Дубае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
logoНик Кириос
logoAustralian Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Федерация тенниса Казахстана опровергла слова Тарпищева о гражданстве и месте жительства Рыбакиной
37 минут назад
Анисимова – «Прогресс года» по версии WTA, Мбоко – «Новичок года», Соболенко – «Игрок года», Мирра Андреева осталась без наград
58 минут назад
Норри снялся с выставочного турнира в Буэнос-Айресе из-за травмы
сегодня, 13:15
ATP одобрила внедрение правил, касающихся проведения матчей при жаре (Парса Немати)
сегодня, 12:36
Циньвэнь Чжэн второй год подряд признана любимой теннисисткой болельщиков
сегодня, 11:34
Федерация тенниса Узбекистана подтвердила смену гражданства Кудерметовой: «Присоединение Полины – важный шаг в развитии женского тенниса страны»
сегодня, 10:54
Федерация тенниса Австралии выразила соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее
сегодня, 10:22
Гаэль Монфис: «Сообщить отцу о решении завершить карьеру было тяжелее всего»
сегодня, 09:52
Джокович потренировался с чемпионом Европы среди игроков до 14 лет
сегодня, 08:35Фото
Басаваредди о сотрудничестве с Серварой: «Его опыт работы на самом высоком уровне может мне помочь»
сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос