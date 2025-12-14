Директор Australian Open о Кириосе: «Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом – значит, он хочет сыграть и на Australian Open»
Директор Australian Open Крэг Тайли считает, что Ник Кириос хочет сыграть на Australian Open.
В прошлом году австралиец попал в сетку по защищенному рейтингу. Он проиграл в первом круге Джейкобу Фернли
«Не знаю. Подождем и посмотрим. Но он проводит матчи, что хорошо. Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом. Так что это значит, что он хочет сыграть и на Australian Open. Но для этого многое должно произойти.
Мне кажется, у него уже нет возможности использовать защищенный рейтинг. Так что, думаю, ему надо будет получить wild card, чтобы сыграть».
Напомним, Кириос проведет выставочный матч против Арины Соболенко 28 декабря в Дубае.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
