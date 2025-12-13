  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков – тогда это неизбежно»
Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков – тогда это неизбежно»

Бен Шелтон: мы постепенно движемся к победе на турнире «Большого шлема».

Девятая ракетка мира Бен Шелтон уверен, что американцы смогут выиграть «Шлем» в мужском одиночном разряде в эпоху доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Последний раз представитель США стал чемпионом турнира «Большого шлема» в 2003 году. Тогда Энди Роддик победил на US Open.

«Думаю, что мы движемся в правильном направлении. Важно, чтобы в топе было много наших игроков, и тогда это неизбежно – это просто произойдет. Мы постепенно к этому идем.

Знаете, этот вопрос нам задают практически каждую неделю или месяц. Я не могу точно сказать, когда это случится, но уверен, что мы на верном пути. Сейчас у нас двое игроков в топ-10 [Шелтон и Тэйлор Фриц], чего давно не было, и много молодых игроков, которые могут сделать аналогичный рывок.

Думаю, что наличие нескольких уверенных в себе игроков в верхней части рейтинга, готовых к своему моменту и стремящихся выиграть «Шлем», – это важно. Я уверен, что это обязательно случится».

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: frontofficesports.com
