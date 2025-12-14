Джон Изнер: «Межсезонье слишком переоценено. Не нужно уничтожать себя на протяжении трех недель»

Изнер: межсезонье в теннисе переоценено.

Экс-восьмая ракетка мира Джон Изнер поделился мнением о межсезонье в теннисе.

«Это может быть спорным мнением, но межсезонье слишком переоценено. Особенно когда ты уже сформировался, когда тебе ближе к 30 годам. Ты не изобретаешь колесо – тебе просто нужно поддерживать здоровье.

Очевидно, надо быть профессионалом, но не нужно уничтожать себя на протяжении трех недель. Упорно работай, хорошо спи, ешь и просто готовься к следующему году.

Если тебе 20 лет и ты только попал в тур, то да, надо наращивать мощность тела. В начале карьеры межсезонье очень важно для того, чтобы набрать эту базу. Но как только ты это сделаешь, то дальше надо только сохранять эту отлаженность и заботиться о себе.

Так что забота настолько же важна, насколько и работа в тренажерном зале», – заявил американец на подкасте The Nothing Major.