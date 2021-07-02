Гран-при Австрии-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация к Гран-при Австрии «Формулы-1».

За ходом сессии можно было следить на странице онлайна:

Новая серия сражения Хэмилтона и Ферстаппена – за поул в квалификации к Гран-при Австрии

 
Ред Булл Ринг, Шпильберг
3 июля 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,720
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,048
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,270
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,294
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,329
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,387
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,553
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,850
9. Джордж Расселл («Уильямс») +0,871
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,898
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Шарль Леклер («Феррари»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Фернандо Алонсо («Альпин»)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов квалификации:

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья