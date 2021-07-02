Гран-при Австрии-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация к Гран-при Австрии «Формулы-1».

За ходом сессии можно было следить на странице онлайна:

Новая серия сражения Хэмилтона и Ферстаппена – за поул в квалификации к Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

3 июля 2021 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,720

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,048

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,270

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,294

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,329

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,387

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,553

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,850

9. Джордж Расселл («Уильямс») +0,871

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,898

Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов квалификации:

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