Гран-при Австрии-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация к Гран-при Австрии «Формулы-1».
За ходом сессии можно было следить на странице онлайна:
Новая серия сражения Хэмилтона и Ферстаппена – за поул в квалификации к Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
3 июля 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,720
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,048
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,270
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,294
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,329
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,387
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,553
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,850
9. Джордж Расселл («Уильямс») +0,871
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,898
Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Шарль Леклер («Феррари»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Фернандо Алонсо («Альпин»)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
Результаты трех сегментов квалификации:
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