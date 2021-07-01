Хэмилтон подписал двухлетний контракт с «Мерседесом»

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон останется в «Мерседесе» как минимум до конца сезона-2023.

Хэмилтон подписал с немецкой командой двухлетнее соглашение.

Льюис выступает за «Мерседес» с 2013 года и завоевал шесть титулов за это время.

Пока неизвестно, кто станет напарником британца. Контракт Валттери Боттаса с чемпионским коллективом истекает в конце сезона-2021.

Трансфер Хэмилтона в «Мерседес» считали будущим провалом. Льюиса не поняли отец и Баттон, а пресса назвала переход риском из-за эмоций

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