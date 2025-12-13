Надаль второй год подряд приедет на молодежный итоговый турнир ATP

Рафаэль Надаль посетит молодежный итоговый в Джидде.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль посетит молодежный итоговый турнир в Джидде, который пройдет с 17 по 21 декабря.

Испанец второй год подряд примет участие в мероприятиях в рамках турнира. В прошлом году он стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.

«Я с нетерпением жду возвращения в Джидду. Меня тепло встретили в Саудовской Аравии, и здесь я чувствую настоящую энергию тенниса. Как я уже говорил, моя цель – вдохновлять следующее поколение, как в Саудовской Аравии, так и по всему миру.

Я возвращаюсь, чтобы увидеть развитие на всех уровнях и помочь в достижении этой цели. Я очень горжусь возможностью помочь большему числу детей взять в руки ракетку, соревноваться или просто открыть для себя что-то новое».