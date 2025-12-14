Мирра Андреева второй раз получила «Русский Кубок» как теннисистка года

Девятая ракетка мира Мирра Андреева получила «Русский Кубок» в номинации «Теннисистка года». Россиянка выиграла два тысячника в сезоне – в Дубае и Индиан-Уэллс. В прошлом году Андреева также победила в этой номинации.

Чемпионка парного «Уимблдона» и парного итогового турнира Вероника Кудерметова выиграла в номинации «Золотой дуэт».

«Русский Кубок» – ежегодная премия Федерации тенниса России, которая вручается с 1994 года.