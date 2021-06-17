А что кроме Евро-2020? Умер комментатор тенниса Борис Боровский, «Монреаль» рвется к Кубку Стэнли, «Клипперс» выкинули «Юту»

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости пятницы из мира другого спорта:

🏒 Хоккеисты НХЛ против сохранения дивизионов в нынешнем – «коронавирусном» – виде: это мнение 68% опрошенных в голосовании, проведенном Ассоциацией игроков. Но при этом большинство – 66% - не против, чтобы в регулярке чаще проводились серии между конкретными командами в дивизионах.

Плей-офф НХЛ: «Монреаль» одержал волевую победу над «Вегасом» (3:2) в овертайме и вышел вперед в серии (2-1). Вратарь канадцев Кэри Прайс отразил 43 броска!

«Магнитка» превысила потолок зарплат: его платежная ведомость составляет 945 млн рублей. Самый дорогой игрок – нападающий Сергей Плотников (75 млн), но с ним и защитником Егором Мартыновым (30 млн) клуб планирует расстаться, чтобы вписаться под потолок.

🏀 Россия крупно уступила Турции в товарищеском матче в рамках подготовки к предолимпийскому турниру по баскетболу.

Плей-офф НБА. «Филадельфия» вырвала победу у «Атланты» и сравняла счет в серии (3-3), «Клипперс» обыграли «Юту» и впервые вышли в финал конференции.

«Зенит» получил wild card на участие в следующем сезоне Евролиги.

Женская сборная России обыграла Хорватию (73:62) и вышла в плей-офф Евробаскета.

💣💣 Обмен во время плей-офф: «Бостон» вернул Эла Хорфорда и избавился от Кембы Уокера.

Джон Стоктон снялся в фильме, в котором ставится под сомнение опасность коронавируса и необходимость вакцинации💉

🎾 Андрей Рублев в Галле вышел в 6-й полуфинал сезона, Людмила Самсонова в Берлине выиграла четвертьфинал на решающем тай-брейке (Екатерина Александрова – проиграла).

В Москве на 83-м году жизни скончался теннисный комментатор Борис Боровский.

🏎️ На Гран-при Франции Хэмилтон получил шасси, которое использовал Боттас – и Льюису не понравилось.

В «Ф-1» разгорается новый шинный скандал – команды недовольны «Пирелли».

🥊 Чемпион WBC Тайсон Фьюри готов подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Есть определенный нюанс в правилах, но боксер рассматривает поединок в клетке.

🏐 Женская сборная России по волейболу проиграла Китаю (0:3) в матче Лиге наций. Это пятое поражение россиянок на турнире (при 8 победах).

🏃В оргкомитете Токио-2020 сообщили, что число иностранных сопровождающих на Играх сократят со 180 до 53 тысяч человек.

💉Бывший бобслеист, а теперь депутат Госдумы Алексей Воевода предложил обязать гостиницы Краснодарского края проводить экспресс-тестирование туристов на COVID-19.