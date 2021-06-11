Лига наций (жен). Россия играет с Китаем

Сегодня в Римини проходят матчи 13-го тура волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России играет с командой Китая.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

13-й тур

Китай – Россия – 0-0 (идет первый сет)





Германия – Сербия – 3-0 (25:23, 25:16, 25:21)





Япония – Доминиканская Республика – 3-2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:15, 15:11)





Таиланд – Бельгия – 1-3 (23:25, 24:26, 25:23, 15:25)





Южная Корея – Бразилия – 16.00





Польша – США – 19.00





Канада – Италия – 20.00





Турция – Нидерланды – 22.00





Турнирное положение: США – 12 побед – 0 поражений (36 очков), Бразилия – 10-2 (31), Япония – 10-3 (27), Турция – 9-3 (24), Россия – 8-4 (23), Нидерланды – 8-4 (23), Доминиканская Республика – 7-6 (24), Китай – 7-5 (21), Бельгия – 6-7 (14), Германия – 5-8 (15), Сербия – 4-9 (14), Польша – 4-8 (13), Канада – 3-9 (11), Южная Корея – 3-9 (9), Италия – 2-10 (9), Таиланд – 1-12 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.