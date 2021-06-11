Лига наций (жен). Россия играет с Китаем

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

Сегодня в Римини проходят матчи 13-го тура волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России играет с командой Китая.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

13-й тур

Китай – Россия – 0-0 (идет первый сет)

Германия – Сербия – 3-0 (25:23, 25:16, 25:21)

Япония – Доминиканская Республика – 3-2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:15, 15:11)

Таиланд – Бельгия – 1-3 (23:25, 24:26, 25:23, 15:25)

Южная Корея – Бразилия – 16.00

Польша – США – 19.00

Канада – Италия – 20.00

Турция – Нидерланды – 22.00

Турнирное положение: США – 12 побед – 0 поражений (36 очков), Бразилия – 10-2 (31), Япония – 10-3 (27), Турция – 9-3 (24), Россия – 8-4 (23), Нидерланды – 8-4 (23), Доминиканская Республика – 7-6 (24), Китай – 7-5 (21), Бельгия – 6-7 (14), Германия – 5-8 (15), Сербия – 4-9 (14), Польша – 4-8 (13), Канада – 3-9 (11), Южная Корея – 3-9 (9), Италия – 2-10 (9), Таиланд – 1-12 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья