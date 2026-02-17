В фигурке побили российский рекорд, Петросян с четверными в Милане, золото у 41-летней бобслеистки и другие олимпийские новости

1. Поддержка пришла, откуда не ждали – борец сумо екодзуна Асасерю Акинори призвал Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть российских фигуристов на турниры . Потому что Олимпиаду смотреть скучно.

2. Голландка Ксандра Велзебур стала трехкратной олимпийской чемпионкой в шорт-треке – взяла золото на 1000 м. Арианна Фонтана только четвертая. Россиянка Алена Крылова стала девятой.

3. Лоик Мейар из Швейцарии выиграл горнолыжный слалом . Погода лютовала – по ходу попыток с трассы сошли 50 спортсменов, в том числе чемпион Милана в гигантском слаломе Лукас Бротен и наш Сергей Ефимов.

4. Ассоциация фигурного катания США не будет подавать апелляцию на результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026 . Так что Мэдисон Чок и Эван Бейтс точно с серебром.

5. Аделия Петросян провела первую тренировку на льду Милана. Тройные аксели не прыгала, но четверные тулупы были . Рядом с ней – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

6. А Петр Гуменник может выступить на показательных в Милане в костюме Оптимуса Прайма . А сегодня поддержал Петросян на тренировке .

7. Австрийцы Ян Херль и Штефан Эмбахер забрали командные соревнования в прыжках с трамплина . Анже Ланишек и Домен Превц лишь пятые.

8. Китаянка Эйлин Гу снова без золота – она вторая в лыжном биг-эйре. А победила Меган Олдем из Канады .

9. Суперопытная Элана Майерс-Тейлор из США – олимпийская чемпионка в монобобе . В 41 год! Она уже пятую Олимпиаду с медалями, но золота еще не было. А 40-летняя Кейли Хамфрис – третья.

10. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара установили мировой рекорд по баллам за произвольную программу в парах – 158,13. Раньше рекорд принадлежал нашим Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – 157,46 на чемпионате Европы-2022.

11. Они же и выиграли золото парного турнира . Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии – с серебром, немцы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе – с бронзой.

12. Но рекорд Миуры и Кихары сильно раздосадовал Дмитрия Козловского , который комментировал турнир.

Цитаты дня

Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»

Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»

Николай Мемола: «Гуменник взял бы медаль, если бы судьи были не так придирчивы. Других фигуристов явно оценивали не так строго»

Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»

Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»

