В фигурке побили российский рекорд, Петросян с четверными в Милане, золото у 41-летней бобслеистки и другие олимпийские новости
1. Поддержка пришла, откуда не ждали – борец сумо екодзуна Асасерю Акинори призвал Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть российских фигуристов на турниры. Потому что Олимпиаду смотреть скучно.
2. Голландка Ксандра Велзебур стала трехкратной олимпийской чемпионкой в шорт-треке – взяла золото на 1000 м. Арианна Фонтана только четвертая. Россиянка Алена Крылова стала девятой.
3. Лоик Мейар из Швейцарии выиграл горнолыжный слалом. Погода лютовала – по ходу попыток с трассы сошли 50 спортсменов, в том числе чемпион Милана в гигантском слаломе Лукас Бротен и наш Сергей Ефимов.
4. Ассоциация фигурного катания США не будет подавать апелляцию на результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026. Так что Мэдисон Чок и Эван Бейтс точно с серебром.
5. Аделия Петросян провела первую тренировку на льду Милана. Тройные аксели не прыгала, но четверные тулупы были. Рядом с ней – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.
6. А Петр Гуменник может выступить на показательных в Милане в костюме Оптимуса Прайма. А сегодня поддержал Петросян на тренировке.
7. Австрийцы Ян Херль и Штефан Эмбахер забрали командные соревнования в прыжках с трамплина. Анже Ланишек и Домен Превц лишь пятые.
8. Китаянка Эйлин Гу снова без золота – она вторая в лыжном биг-эйре. А победила Меган Олдем из Канады.
9. Суперопытная Элана Майерс-Тейлор из США – олимпийская чемпионка в монобобе. В 41 год! Она уже пятую Олимпиаду с медалями, но золота еще не было. А 40-летняя Кейли Хамфрис – третья.
10. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара установили мировой рекорд по баллам за произвольную программу в парах – 158,13. Раньше рекорд принадлежал нашим Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – 157,46 на чемпионате Европы-2022.
11. Они же и выиграли золото парного турнира. Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии – с серебром, немцы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе – с бронзой.
12. Но рекорд Миуры и Кихары сильно раздосадовал Дмитрия Козловского, который комментировал турнир.
Цитаты дня
Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»
Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»
Николай Мемола: «Гуменник взял бы медаль, если бы судьи были не так придирчивы. Других фигуристов явно оценивали не так строго»
Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»
Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»
Поражение «Барсы» с незабитым пенальти, «Реал» – лидер Ла Лиги, Россия сыграет с Мали и Гватемалой, 5-я победа СКА подряд, Бастони не накажут за симуляцию и другие новости
Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – превращать цели в конкретные шаги. Решите сделать ремонт, поехать в отпуск или на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе – поделитесь планами с ГигаЧат, нейросеть прикинет расходы и подскажет, сколько откладывать.
18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjd38yLc
В Токио близится к завершению майское басё — третий из шести турниров по профессиональному сумо. В элитном дивизионе — макуноути (с)
олды поймут))
а ведь раньше по телеку показывали обзоры
Видимо, кто-то хочет казаться стильным-модным-молодежным.
А не свистеть как Свищев