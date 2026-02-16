Петр Гуменник: «Пока не знаю, выступлю ли с показательным номером на Олимпиаде. Но привез с собой костюм Оптимуса Прайма»
Гуменник: пока не знаю, выступлю ли с показательным номером на Олимпиаде.
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что пока не получал приглашения выступить с показательным номером на Олимпийских играх-2026.
Гуменник занял на Играх в Милане 6-е место. Показательные выступления фигуристов пройдут 21 февраля.
«Я пока еще так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привез с собой костюм Оптимуса Прайма (персонаж из фильма «Трансформеры» – Спортс’’).
Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», – сказал Гуменник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
