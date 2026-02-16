50

Петр Гуменник: «Пока не знаю, выступлю ли с показательным номером на Олимпиаде. Но привез с собой костюм Оптимуса Прайма»

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что пока не получал приглашения выступить с показательным номером на Олимпийских играх-2026. 

Гуменник занял на Играх в Милане 6-е место. Показательные выступления фигуристов пройдут 21 февраля. 

«Я пока еще так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привез с  собой костюм Оптимуса Прайма (персонаж из фильма «Трансформеры» – Спортс’’).

Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», – сказал Гуменник. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
Петя, да ты просто надень этот костюм и погуляй по Милану! Успех гарантирован!)
Верно, поддерживаю.
Как всегда, кто-то вбросил и понеслось. Списки будут, когда закончатся соревнования во всех видах.
Понятно, что участники пока не определены. Но Петра, с показательной программой, думаю с удовольствием посмотрело бы большинство зрителей. Он здесь заслуженно пользуется большой популярностью.
Если списки подадут только 20-го февраля, то половина приглашенных уже разъедутся, времени на тренировку и согласование программ уже не будет. 100% заранее выбирают и неофициально договариваются. Петя просто не кричит громко, пока не будет официальной инфы опубликовано.
Ждем статью Кузнецова, подходит ли Гуменнику этот костюм. Кузнецов в костюмах разбирается (нет)
Кузнецов спец по пучкам и колготкам (фу(
Никак не наберется смелости написать про самую интересующую его часть гардероба - нижнее белье 😂
Идёт Оптимус Прайм по Кибертрону, видит Мегатрон на высокой башне сидит и вдаль смотрит.
- Эй, Мегатрон, ты что там делаешь?
- Да вот смотрю, где жить хорошо.
- Ну, так это известно: хорошо там, где нас нет.
- Вот я и смотрю, ***, где вас нет!
Я видела уже истерику, что его костюм в «цветах Российского флага» и не может быть нейтральным )) может уже проще запретить вобще использования красного, синего и белых цветов в сочетании просто для всех )
Интересно , а почему не французского, да и у американского такие же цвета.
Хотелось бы, чтобы мир увидел этот показательный номер. Трансформер очень вписывается в Гала. Но что-то мне подсказывает, что Петю не пригласят.
Будем надеяться, костюм пригодится! Если не пригласят, то это сказочное свинство будет.
А позавчера писали, что его пригласили...
Официально пока никого не пригласили. Списки только по завершению соревнований. Но, видимо, предварительно его оповестили, поэтому он ждёт, что решат.
Надо было на короткую в этом костюме выходить !
Надеюсь, пригласят. У вселенной Трансформеров много фанатов по всему миру, от мала до велика. Выступление под этот номер было бы еще одним плюсом в копилку.
Интересно, а для показательных программ тоже нужно получать разрешение на музыку?
Вроде там используют все, какая нравится.
Рекомендуем