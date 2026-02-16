  • Спортс
110

⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и

Австрийские прыгуны с трамплина Херль и Эмбахер взяли золото на Олимпиаде-2026.

Австрийские прыгуны с трамплина Ян Херль и Штефан Эмбахер победили в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 в Италии.

Итоговый результат определили по двум попыткам, финальная была отменена из-за погодных условий.

Олимпиада-2026

Предаццо, Италия

Прыжки с трамплина

Мужчины

Большой трамплин (HS141), суперкоманда

1. Ян Херль – Штефан Эмбахер (Австрия) – 568,7 балла

2. Павел Вонсек – Кацпер Томасяк (Польша) – 547,3

3. Йоханн Андре Форфанг – Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 538,0

4. Андреас Веллингер – Филипп Раймунд (Германия) – 537,7

5. Анже Ланишек – Домен Превц (Словения) – 536,1

6. Рен Никайдо – Рею Кобаяси (Япония) – 535,2

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
110 комментариев
Командник из двух чел
Гвоздь в крышку прыжков
Ответ Vakhore
Командник из двух чел Гвоздь в крышку прыжков
А почему кстати на Олимпиаде решили команды из двух человек делать? На этапах КМ обычный же вариант, по 4 человека. Не у всех стран участники набираются?
Ответ Christina-Maria
А почему кстати на Олимпиаде решили команды из двух человек делать? На этапах КМ обычный же вариант, по 4 человека. Не у всех стран участники набираются?
Верно, чтобы уравнять возможности. Та же нехватка четвертого номера сокрушала, скажем, даже Швейцарию времен блистательного Аммана. И сейчас уже даже на Кубке чаще супер-команды.
Спорное решение
Никайдо и Раймунд совершили подвиги зря
Справедливое решение, по прыжку Томашека было очевидно, что дальше нормальных прыжков не будет.
Ответ Ludas
Справедливое решение, по прыжку Томашека было очевидно, что дальше нормальных прыжков не будет.
НО Раймунд по такому же снегу смог. Так что, давайте не будем про поляка
Погода подпортила концовку прыжков, но австрийцы в любом случае заслуженное золото! Хëрль уже двукратный олимпийский чемпион
Решение правильное. В прыжках, как в альпинизме, погода главная и с ней не спорят, т.к. безопасность важнее. И спортсмены и зрители к этому готовы, т.к. такие отмены не редкость.. Да, жаль Германию и Японию, но, если бы трое оставшихся прыгнули, как Томашек, золото Германии выглядело бы еще несправедливее.
Ответ Ar
Решение правильное. В прыжках, как в альпинизме, погода главная и с ней не спорят, т.к. безопасность важнее. И спортсмены и зрители к этому готовы, т.к. такие отмены не редкость.. Да, жаль Германию и Японию, но, если бы трое оставшихся прыгнули, как Томашек, золото Германии выглядело бы еще несправедливее.
И это, я хочу сказать, еще что по сравнению, например, с ежегодным реалити-шоу под названием «Быть или не быть» [хотя бы одной попытке] в Рукке.
Ответ Ar
Решение правильное. В прыжках, как в альпинизме, погода главная и с ней не спорят, т.к. безопасность важнее. И спортсмены и зрители к этому готовы, т.к. такие отмены не редкость.. Да, жаль Германию и Японию, но, если бы трое оставшихся прыгнули, как Томашек, золото Германии выглядело бы еще несправедливее.
Какая безопасность?
С каких это пор снег стал шипко опасным в прыжках? Только на результат.
Чистая перестраховка организаторов. На этапах КМ такое бы не сделали
Японцев опрокинули :(
Ответ SergggB
Японцев опрокинули :(
и немцев
если бы дали допрыгать было бы
Австрия Япония Германия)
Обидно японцам очень...
Я понимаю что вид сложный, много различных постоянно меняющихся факторов тд. Но такая попытка в молоко ушла...
Японцев, конечно, прокатили, вторыми ведь шли
Отстой. Проводите соревнования на Мальдивах тогда )) Что, на завтра перенести не судьба что ли?))
Рекомендуем