⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и

Австрийские прыгуны с трамплина Херль и Эмбахер взяли золото на Олимпиаде-2026.

Австрийские прыгуны с трамплина Ян Херль и Штефан Эмбахер победили в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 в Италии. Итоговый результат определили по двум попыткам, финальная была отменена из-за погодных условий. Олимпиада-2026 Предаццо, Италия Прыжки с трамплина Мужчины Большой трамплин (HS141), суперкоманда 1. Ян Херль – Штефан Эмбахер (Австрия) – 568,7 балла 2. Павел Вонсек – Кацпер Томасяк (Польша) – 547,3 3. Йоханн Андре Форфанг – Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 538,0 4. Андреас Веллингер – Филипп Раймунд (Германия) – 537,7 5. Анже Ланишек – Домен Превц (Словения) – 536,1 6. Рен Никайдо – Рею Кобаяси (Япония) – 535,2