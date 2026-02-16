⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
Австрийские прыгуны с трамплина Херль и Эмбахер взяли золото на Олимпиаде-2026.
Австрийские прыгуны с трамплина Ян Херль и Штефан Эмбахер победили в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 в Италии.
Итоговый результат определили по двум попыткам, финальная была отменена из-за погодных условий.
Олимпиада-2026
Предаццо, Италия
Прыжки с трамплина
Мужчины
Большой трамплин (HS141), суперкоманда
1. Ян Херль – Штефан Эмбахер (Австрия) – 568,7 балла
2. Павел Вонсек – Кацпер Томасяк (Польша) – 547,3
3. Йоханн Андре Форфанг – Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 538,0
4. Андреас Веллингер – Филипп Раймунд (Германия) – 537,7
5. Анже Ланишек – Домен Превц (Словения) – 536,1
6. Рен Никайдо – Рею Кобаяси (Япония) – 535,2
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Гвоздь в крышку прыжков
Никайдо и Раймунд совершили подвиги зря
С каких это пор снег стал шипко опасным в прыжках? Только на результат.
Чистая перестраховка организаторов. На этапах КМ такое бы не сделали
Австрия Япония Германия)
Я понимаю что вид сложный, много различных постоянно меняющихся факторов тд. Но такая попытка в молоко ушла...