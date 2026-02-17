40

⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. 41-летняя Майерс-Тейлор победила в монобобе, Нольте – 2-я, Хамфрис – 3-я

41-летняя американка Майерс-Тейлор победила в монобобе на Олимпиаде-2026.

41-летняя американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор выиграла золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Бобслей

Монобоб, женщины

После 4 заездов из 4

1. Элана Майерс-Тейлор (США) – 3.57,93

2. Лаура Нольте (Германия) – 0,04

3. Кейли Хамфрис (США) – 0,12

4. Лиза Буквиц (Германия) – 0,89

5. Мелани Хаслер (Швейцария) – 1,06

6. Мелисса Лотхольц (Канада) – 1,31

Бабка отжала золото у юной раззявы по системе Долиной
Какие 41 американке? 61, может?
Ответ selso99
Какие 41 американке? 61, может?
Во-во, я тоже этим вопросом задаюсь.
Болею за знаменитую на sports Лизу Буквиц с OnlyFans. Она здорово разгоняется, но на дистанции пару раз цепляет борт и, как следствие, теряет в скорости и драгоценном времени. На топ-5, впрочем, может рассчитывать. Удачи, Лиза, порадуй многочисленную армию поклонников!
Ответ Оранжевый штурм
Болею за знаменитую на sports Лизу Буквиц с OnlyFans. Она здорово разгоняется, но на дистанции пару раз цепляет борт и, как следствие, теряет в скорости и драгоценном времени. На топ-5, впрочем, может рассчитывать. Удачи, Лиза, порадуй многочисленную армию поклонников!
Это лишь только реклама, у неё шапка с этой рекламой..? 🤨 Или чем она на OF занимается?
Ответ Cube Litening C:68X
Это лишь только реклама, у неё шапка с этой рекламой..? 🤨 Или чем она на OF занимается?
На sports было несколько материалов про Лизу Буквиц, перейдите по тэгу под данной статьёй. Думаю, не пожалеете)
Пожелаю победить Лауре Нольте
Эх, не справилась с нервами Лаура. В третьем заезде позволила приблизиться, а в финальном упустила золото. Опыт американок зарешал.
Прям старовато выглядят американки. Их ровесница Вонн прям красотка.
Ответ Kostyaqwfhjf
Прям старовато выглядят американки. Их ровесница Вонн прям красотка.
Монобабки
Ответ Kostyaqwfhjf
Прям старовато выглядят американки. Их ровесница Вонн прям красотка.
Вонн детей не рожала) кстати, Хамфрис еще 4 года назад вполне нормально выглядела, на свои годы…
чисто визуально , то американки на фарме плотно сидят( но им можно). уже лица мужскими стали в 40 лет. Другие сборные ну не выглядят так.... но кто ж их посадит ))
Ответ Узурпатор правды
чисто визуально , то американки на фарме плотно сидят( но им можно). уже лица мужскими стали в 40 лет. Другие сборные ну не выглядят так.... но кто ж их посадит ))
Тоже заметил ,но МОК ничего не сделает,очень боится Трампа...
Жуть 2 бабы яги usa
Лизе Буквиц не хватило одного Онлифанса для медали на ОИ, до следующих надо будет Порнхаб еще добавить.
Ответ Вондроушова
Лизе Буквиц не хватило одного Онлифанса для медали на ОИ, до следующих надо будет Порнхаб еще добавить.
С онлифанс только для четвертого места деталей купить хватило
Ответ Poweronin
С онлифанс только для четвертого места деталей купить хватило
Тут всем одинаковые бобы предоставляют, если бы был FES, с лёгкостью победила бы. Все призовые места немки заняли бы. 😁
У немцев какая то дичь по сотым на этой ОИ
