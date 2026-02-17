⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. 41-летняя Майерс-Тейлор победила в монобобе, Нольте – 2-я, Хамфрис – 3-я
41-летняя американка Майерс-Тейлор победила в монобобе на Олимпиаде-2026.
41-летняя американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор выиграла золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Бобслей
Монобоб, женщины
После 4 заездов из 4
1. Элана Майерс-Тейлор (США) – 3.57,93
2. Лаура Нольте (Германия) – 0,04
3. Кейли Хамфрис (США) – 0,12
4. Лиза Буквиц (Германия) – 0,89
5. Мелани Хаслер (Швейцария) – 1,06
6. Мелисса Лотхольц (Канада) – 1,31
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Бабка отжала золото у юной раззявы по системе Долиной
Какие 41 американке? 61, может?
Во-во, я тоже этим вопросом задаюсь.
Болею за знаменитую на sports Лизу Буквиц с OnlyFans. Она здорово разгоняется, но на дистанции пару раз цепляет борт и, как следствие, теряет в скорости и драгоценном времени. На топ-5, впрочем, может рассчитывать. Удачи, Лиза, порадуй многочисленную армию поклонников!
Это лишь только реклама, у неё шапка с этой рекламой..? 🤨 Или чем она на OF занимается?
На sports было несколько материалов про Лизу Буквиц, перейдите по тэгу под данной статьёй. Думаю, не пожалеете)
Пожелаю победить Лауре Нольте
Эх, не справилась с нервами Лаура. В третьем заезде позволила приблизиться, а в финальном упустила золото. Опыт американок зарешал.
Прям старовато выглядят американки. Их ровесница Вонн прям красотка.
Монобабки
Вонн детей не рожала) кстати, Хамфрис еще 4 года назад вполне нормально выглядела, на свои годы…
чисто визуально , то американки на фарме плотно сидят( но им можно). уже лица мужскими стали в 40 лет. Другие сборные ну не выглядят так.... но кто ж их посадит ))
Тоже заметил ,но МОК ничего не сделает,очень боится Трампа...
Жуть 2 бабы яги usa
Лизе Буквиц не хватило одного Онлифанса для медали на ОИ, до следующих надо будет Порнхаб еще добавить.
С онлифанс только для четвертого места деталей купить хватило
Тут всем одинаковые бобы предоставляют, если бы был FES, с лёгкостью победила бы. Все призовые места немки заняли бы. 😁
У немцев какая то дичь по сотым на этой ОИ
