⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. 41-летняя Майерс-Тейлор победила в монобобе, Нольте – 2-я, Хамфрис – 3-я

41-летняя американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор выиграла золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Бобслей

Монобоб, женщины

После 4 заездов из 4

1. Элана Майерс-Тейлор (США) – 3.57,93

2. Лаура Нольте (Германия) – 0,04

3. Кейли Хамфрис (США) – 0,12

4. Лиза Буквиц (Германия) – 0,89

5. Мелани Хаслер (Швейцария) – 1,06

6. Мелисса Лотхольц (Канада) – 1,31