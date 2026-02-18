Олимпиада-2026. Сноуборд. Фукада победила в слоупстайле, Садовски-Синнотт – 2-я, Мурасе – 3-я

Японская сноубордистка Мари Фукада выиграла слоупстайл на Олимпиаде-2026.

18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордистки разыграли медали в слоупстайле. Победу одержала японка Мари Фукада.

Соревнования должны были пройти 17 февраля, но их переносили из-за погодных условий.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Слоупстайл, женщины

1. Мари Фукада (Япония) – 87,83

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 87,48

3. Кокомо Мурасе (Япония) – 85,80

4. Анника Морган (Германия) – 78,78

5. Лори Блуэн (Канада) – 68,60

6. Джессика Перлмуттер (США) – 68,18

7. Элли Хикман (Австралия) – 67,70

8. Рейра Ивабучи (Япония) – 52,11

9. Жюльетт Пельша (Канада) – 51,76

10. Анна Гассер (Австрия) – 46,95