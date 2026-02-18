Олимпиада-2026. Сноуборд. Фукада победила в слоупстайле, Садовски-Синнотт – 2-я, Мурасе – 3-я
Японская сноубордистка Мари Фукада выиграла слоупстайл на Олимпиаде-2026.
18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордистки разыграли медали в слоупстайле. Победу одержала японка Мари Фукада.
Соревнования должны были пройти 17 февраля, но их переносили из-за погодных условий.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Сноуборд
Слоупстайл, женщины
1. Мари Фукада (Япония) – 87,83
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 87,48
3. Кокомо Мурасе (Япония) – 85,80
4. Анника Морган (Германия) – 78,78
5. Лори Блуэн (Канада) – 68,60
6. Джессика Перлмуттер (США) – 68,18
7. Элли Хикман (Австралия) – 67,70
8. Рейра Ивабучи (Япония) – 52,11
9. Жюльетт Пельша (Канада) – 51,76
10. Анна Гассер (Австрия) – 46,95
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Жалко Миа Брукс не отобралась, уж больно стильно она катается. Прямо Дасти Хендриксон среди девушек, в противовес роботизированным прокатам азиаток и Гессер.
у меня никто не говорит (либо я не понимаю) )
на тнт4 вообще реклама
то что есть - диафильм какой то
ну хоть Зои посмотрю )
разбавила японок всё таки
оценить всё это никак не могу - это как по картинкам пытаться оценивать заезд )
Особенно на БА это заметно, как они методично накручивают эти гиперротации.
Вживую тренить 21 и 23 страшнее на настоящем снегу.. А тут отрабатывай сколько хочешь. Ноль креатива, чисто spin to win - им такой подход идеален.
Ну и в целом, сноуборд у молодых там более популярен, чем лыжи. Как субкультура.
И слава богу.
Не хватало их еще в Ньюскуле))) роботов там и без японцев хватает))))
Пересмотрел прям подряд выступления японки Фукадо и Зои и на мой дилетантский взгляд у зои трюки были сложней почти все, амплитуда больше. Да япока чище откатала, но не было у Зои прям серьезных ошибок (я честно весть сноуборд и фри ски отсмотрел на олимпиаде, не судили так тут раньше )..... как так-то.
Кто шарит, дайте своё экспертное мнение =)
скопирую свой ответ с соседней темы, где обсуждали прокат парней.
сейчас посмотрела все раны.
Коко на 3 месте - самый зрительно сбалансированный прокат, хотя, на 2 кикере она взяла коленный грэб - мне кажется, именно из-за него ее на 1 место и не подняли. И первый рейл она с него рано сошла. Хотя, даже с ними прокат интереснее 1 места.
Зоуи я бы оставила на 2 месте, хоть люблю ее нежно и она сильный райдер.
1 место ну я вообще хз, в плане стиля - очень плавно Мари прошла трассу, но трюки на кикерах что-то совсем унылы и грэбы очень короткие, особенно последний. Ну откровенно "для вида", очень слабенько все.
Но у нее рейл секция чуть приличнее и сбалансированнее, только за это и натянули 1 место похоже.
Зоуи провалила 2 рейл, Коко - 1 ый.
хз в общем. Просто захотели нового чемпиона. У Зоуи уже было золото, у Коко - в этом году БА.
Могу сказать, что все сходятся во мнение, что такого говняного слоупстайл курса не делали ни на одной из последних олимпиад.
Все хвалят Сочи и Пекин за размер, за "свободу", за большие и креативные трамплины и элементы, на которых можно было сделать красивый прокат. Про Корею молчат, но не ругают точно.
Тут все слишком близко, рейлов напихали кучу, кикеры низкие, близко, бестолковые, скорость перед 2 кикером все теряли.
Первый правый рейл сложный и с перегибом от низкого к высокому с острым углом- на нем куча народу падало, на него тупо залетать надо, проехать не получится. Женщины такое не потянут вообще, они выбирали соседний простой. После 1 сложного рейла наоборот набиралась слишком сильная скорость - многие оттормаживались, 2 рейл секция - дурацкая и слишком длинная из-за двух отдельных частей, между ними большое расстояние, 3 секция - местами радугу и трубу поменять, тк потом выход на трамплин неудачный с трубы.
Из-за рейл секции нет вот этого эффекта ровных переходов от элемента к элементу, потому что приходится тормозить и туда-сюда перемещаться влево/вправо. Портит очень восприятие она.
Кикеры низкие, близко друг к другу. Если погодные условия плохие, свет плоский, то еще сложнее перемещаться от элемента к элементу.
Еще по лыжникам стало понятно, что ничего хорошего ждать не придется. Откровенно все мучались на курсе. У бордеров все тоже самое.
Вроде немецкие шейперы курс делали ( это на форуме ньюскульщиков прочитала), якобы с опытом и все такое. Но вышло убожество на уровне самого простого этапчика кубка мира. Или обычного сноупарка. Посмотрели б банально на Лаакс опен, на курсы в Сильваплане и Тине, там всегда все классно строят. Да даже на Баттермилке все прекрасно даже не в рамках x games