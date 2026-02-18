  • Спортс
17

Олимпиада-2026. Сноуборд. Фукада победила в слоупстайле, Садовски-Синнотт – 2-я, Мурасе – 3-я

Японская сноубордистка Мари Фукада выиграла слоупстайл на Олимпиаде-2026.

18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордистки разыграли медали в слоупстайле. Победу одержала японка Мари Фукада.

Соревнования должны были пройти 17 февраля, но их переносили из-за погодных условий.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Слоупстайл, женщины

1. Мари Фукада (Япония) – 87,83

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 87,48

3. Кокомо Мурасе (Япония) – 85,80

4. Анника Морган (Германия) – 78,78

5. Лори Блуэн (Канада) – 68,60

6. Джессика Перлмуттер (США) – 68,18

7. Элли Хикман (Австралия) – 67,70

8. Рейра Ивабучи (Япония) – 52,11

9. Жюльетт Пельша (Канада) – 51,76

10. Анна Гассер (Австрия) – 46,95

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс''
С детства за Зоуи!)))) надеюсь, защитит золото.

Жалко Миа Брукс не отобралась, уж больно стильно она катается. Прямо Дасти Хендриксон среди девушек, в противовес роботизированным прокатам азиаток и Гессер.
Зоечка снова с серебром, но все еще королева❤️‍🩹
а на когда перенесли?
у меня никто не говорит (либо я не понимаю) )
Ответ Simon Petrikov
а на когда перенесли? у меня никто не говорит (либо я не понимаю) )
Вроде на завтра на 16:30 по нашему
Ответ lxUnder88
Вроде на завтра на 16:30 по нашему
спасибо
либо биатлон, либо кёрлинг по всем каналам. обидно
на тнт4 вообще реклама
то что есть - диафильм какой то
о, окко заработало )
ну хоть Зои посмотрю )
не. не работает )

разбавила японок всё таки
оценить всё это никак не могу - это как по картинкам пытаться оценивать заезд )
Интересно, почему в сноуборде азиаты топ, а во фристайле, кроме акробатики, не очень?
Ответ Kostyaqwfhjf
Интересно, почему в сноуборде азиаты топ, а во фристайле, кроме акробатики, не очень?
По сноуборду у них целые программы подготовки в лагерях спортивных для юных атлетов, с подушками и прочим, и все на гос уровне. Подушки очень не дешёвое удовольствие для федераций.
Особенно на БА это заметно, как они методично накручивают эти гиперротации.
Вживую тренить 21 и 23 страшнее на настоящем снегу.. А тут отрабатывай сколько хочешь. Ноль креатива, чисто spin to win - им такой подход идеален.
Ну и в целом, сноуборд у молодых там более популярен, чем лыжи. Как субкультура.
И слава богу.
Не хватало их еще в Ньюскуле))) роботов там и без японцев хватает))))
Ответ ancora85
По сноуборду у них целые программы подготовки в лагерях спортивных для юных атлетов, с подушками и прочим, и все на гос уровне. Подушки очень не дешёвое удовольствие для федераций. Особенно на БА это заметно, как они методично накручивают эти гиперротации. Вживую тренить 21 и 23 страшнее на настоящем снегу.. А тут отрабатывай сколько хочешь. Ноль креатива, чисто spin to win - им такой подход идеален. Ну и в целом, сноуборд у молодых там более популярен, чем лыжи. Как субкультура. И слава богу. Не хватало их еще в Ньюскуле))) роботов там и без японцев хватает))))
не помню в сноуборде такого эпичного турнира, как вчера на лыжном биг-эйре. Вопрос вкуса конечно, но на этих ои фристайл сильнее смотрится.
Коллеги, кто шарит, объясните как так Зою засудили или может не засудили....
Пересмотрел прям подряд выступления японки Фукадо и Зои и на мой дилетантский взгляд у зои трюки были сложней почти все, амплитуда больше. Да япока чище откатала, но не было у Зои прям серьезных ошибок (я честно весть сноуборд и фри ски отсмотрел на олимпиаде, не судили так тут раньше )..... как так-то.

Кто шарит, дайте своё экспертное мнение =)
Ответ discoverinnovation
Коллеги, кто шарит, объясните как так Зою засудили или может не засудили.... Пересмотрел прям подряд выступления японки Фукадо и Зои и на мой дилетантский взгляд у зои трюки были сложней почти все, амплитуда больше. Да япока чище откатала, но не было у Зои прям серьезных ошибок (я честно весть сноуборд и фри ски отсмотрел на олимпиаде, не судили так тут раньше )..... как так-то. Кто шарит, дайте своё экспертное мнение =)
я не эксперт, просто давний поклонник и зритель.
скопирую свой ответ с соседней темы, где обсуждали прокат парней.

сейчас посмотрела все раны.

Коко на 3 месте - самый зрительно сбалансированный прокат, хотя, на 2 кикере она взяла коленный грэб - мне кажется, именно из-за него ее на 1 место и не подняли. И первый рейл она с него рано сошла. Хотя, даже с ними прокат интереснее 1 места.
Зоуи я бы оставила на 2 месте, хоть люблю ее нежно и она сильный райдер.

1 место ну я вообще хз, в плане стиля - очень плавно Мари прошла трассу, но трюки на кикерах что-то совсем унылы и грэбы очень короткие, особенно последний. Ну откровенно "для вида", очень слабенько все.
Но у нее рейл секция чуть приличнее и сбалансированнее, только за это и натянули 1 место похоже.
Зоуи провалила 2 рейл, Коко - 1 ый.

хз в общем. Просто захотели нового чемпиона. У Зоуи уже было золото, у Коко - в этом году БА.

Могу сказать, что все сходятся во мнение, что такого говняного слоупстайл курса не делали ни на одной из последних олимпиад.
Все хвалят Сочи и Пекин за размер, за "свободу", за большие и креативные трамплины и элементы, на которых можно было сделать красивый прокат. Про Корею молчат, но не ругают точно.

Тут все слишком близко, рейлов напихали кучу, кикеры низкие, близко, бестолковые, скорость перед 2 кикером все теряли.

Первый правый рейл сложный и с перегибом от низкого к высокому с острым углом- на нем куча народу падало, на него тупо залетать надо, проехать не получится. Женщины такое не потянут вообще, они выбирали соседний простой. После 1 сложного рейла наоборот набиралась слишком сильная скорость - многие оттормаживались, 2 рейл секция - дурацкая и слишком длинная из-за двух отдельных частей, между ними большое расстояние, 3 секция - местами радугу и трубу поменять, тк потом выход на трамплин неудачный с трубы.

Из-за рейл секции нет вот этого эффекта ровных переходов от элемента к элементу, потому что приходится тормозить и туда-сюда перемещаться влево/вправо. Портит очень восприятие она.
Кикеры низкие, близко друг к другу. Если погодные условия плохие, свет плоский, то еще сложнее перемещаться от элемента к элементу.

Еще по лыжникам стало понятно, что ничего хорошего ждать не придется. Откровенно все мучались на курсе. У бордеров все тоже самое.
Вроде немецкие шейперы курс делали ( это на форуме ньюскульщиков прочитала), якобы с опытом и все такое. Но вышло убожество на уровне самого простого этапчика кубка мира. Или обычного сноупарка. Посмотрели б банально на Лаакс опен, на курсы в Сильваплане и Тине, там всегда все классно строят. Да даже на Баттермилке все прекрасно даже не в рамках x games
Рекомендуем