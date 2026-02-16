Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о ситуации с медалями Сочи-2014 в мужской эстафете.
Сборную России лишили золота из-за допинга Евгения Устюгова. Шипулин заявил, что не собирается возвращать медаль.
«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило – спорт вне политики.
Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», – написал Шипулин.
