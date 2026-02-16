Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»

Шипулин: готов отдать медали, чтобы спортсменов не унижали нейтральным статусом.

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о ситуации с медалями Сочи-2014 в мужской эстафете.

Сборную России лишили золота из-за допинга Евгения Устюгова. Шипулин заявил, что не собирается возвращать медаль.

«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило – спорт вне политики.

Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», – написал Шипулин.

«Русские не вернут медали Сочи-2014? Я не удивлен». Самое странное награждение Олимпиады