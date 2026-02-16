  • Спортс
  Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о ситуации с медалями Сочи-2014 в мужской эстафете.

Сборную России лишили золота из-за допинга Евгения Устюгова. Шипулин заявил, что не собирается возвращать медаль.

«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило – спорт вне политики.

Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», – написал Шипулин.

«Русские не вернут медали Сочи-2014? Я не удивлен». Самое странное награждение Олимпиады

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Антона Шипулина
А мандат сдать готов "ради того, чтоб перестали унижать..."?
Ответ Karamazoff
А мандат сдать готов "ради того, чтоб перестали унижать..."?
Про мандат даже не заикайся, он ради него доблестно вылизывал.
Ответ Karamazoff
А мандат сдать готов "ради того, чтоб перестали унижать..."?
ну так в сентябре и сдаст, на пару дней
С 2018 года без гимна и флага. С чего опять взбеленились то? Как будто медаль Шипулина что-то решит
Ответ Bartez1986
С 2018 года без гимна и флага. С чего опять взбеленились то? Как будто медаль Шипулина что-то решит
Ответ За плюс и мать готов продать
А какие цели спецоперации?
Депутат Государственной Думы VII созыва высказался, о том, что спорт вне политики.
Ответ Ден Мальцев
Депутат Государственной Думы VII созыва высказался, о том, что спорт вне политики.
Так он же соревновался не будучи депутатом. Что за бред вы пишете.
Ответ Вондроушова
Так он же соревновался не будучи депутатом. Что за бред вы пишете.
Соревновался он когда орденоносец Григорий Родченков возглавлял московскую лабораторию, а в сборной, как говорила незабвенная Анфиса Резцова, все участвовали в «докторских программах» и принимали на завтрак «витаминки». Лучше бы был депутатом тогда🤷‍♂️
А коммуналка 10 тысяч при МРОТ 27 093 рублей.
Это нас кто унижает?
Ответ Klshk
А коммуналка 10 тысяч при МРОТ 27 093 рублей. Это нас кто унижает?
Ответ Trader Traderov
а у вас какая коммуналка?

это коммуналка за однушку-двушку в Москве и двушку-трешку в регионах при семье человека 3.
и то мб больше выйдет
А какое отношение полноценный допуск с флагом и гимном имеет отношение к возврату медалей, у людей , которых обвинили и доказали применение допинга, какая в этом причинно-следственная связь ?
Ответ aigarych
А какое отношение полноценный допуск с флагом и гимном имеет отношение к возврату медалей, у людей , которых обвинили и доказали применение допинга, какая в этом причинно-следственная связь ?
Связь простая. В стране давно выстроена вертикаль, при которой такие как Антошка показывают старшим товарищам лояльность, смотрите братцы, все отдам, лишь бы вы увидели во мне своего, системного и одарили благами, обеспечив безбедную жизнь
Ответ aigarych
А какое отношение полноценный допуск с флагом и гимном имеет отношение к возврату медалей, у людей , которых обвинили и доказали применение допинга, какая в этом причинно-следственная связь ?
Вот именно, или я не догоняю или медалька на вес СВО.
Еще и призовые, Антоша, надо вернуть, чтобы не СБР из кармана доставал за тебя.
Да и премиальные, что тебе дали за те медальки, вернуть в бюджет родного государства.
Ответ NoN
Еще и призовые, Антоша, надо вернуть, чтобы не СБР из кармана доставал за тебя. Да и премиальные, что тебе дали за те медальки, вернуть в бюджет родного государства.
Бюджет давно в личном пользовании относительно небольшого количества присосавшихся.
Ответ NoN
Еще и призовые, Антоша, надо вернуть, чтобы не СБР из кармана доставал за тебя. Да и премиальные, что тебе дали за те медальки, вернуть в бюджет родного государства.
Призовые Антон не обязан отдавать, т. к. он заслуженно заработал.
Спорт вне политики? Поэтому Антоша прямиком, без паузы в политику рванул - лицемер.
Откровенно говоря, на историю с медалями мне пофигу, интересно немного другое))

Во-первых, то, что Шипулин такой пост делает в запрещенном на территории России инстаграме))

Во-вторых, что СМИ, которое принадлежит другому депутату Госдумы, дает на этот запрещенный инстаграм ссылку, и при этом даже не помечая, что эта соцсеть запрещена, хотя по закону они это делать обязаны, ведь у них есть лицензия СМИ))
Ответ a2wai
Откровенно говоря, на историю с медалями мне пофигу, интересно немного другое)) Во-первых, то, что Шипулин такой пост делает в запрещенном на территории России инстаграме)) Во-вторых, что СМИ, которое принадлежит другому депутату Госдумы, дает на этот запрещенный инстаграм ссылку, и при этом даже не помечая, что эта соцсеть запрещена, хотя по закону они это делать обязаны, ведь у них есть лицензия СМИ))
вы не понимаете, они депутаты, это другое. им можно любую дичь творить
Депутат рот открыл))
Ответ Антон Кузнецов
Депутат рот открыл))
Видимо, поступило такое указание.
Антон, я смотрю, нахватался депутатских повадок за время своего пребывания на этом посту. Ну и порядочность потерял, если она у него, конечно, была. Не возвращать медаль после дисквы это подтверждает.
Ответ Lexxxus
Антон, я смотрю, нахватался депутатских повадок за время своего пребывания на этом посту. Ну и порядочность потерял, если она у него, конечно, была. Не возвращать медаль после дисквы это подтверждает.
А порядочный пойдет в депутаты, да еще в ЕР ?
Ответ Водопад
А порядочный пойдет в депутаты, да еще в ЕР ?
Я про такие случаи не слышал.
Рекомендуем