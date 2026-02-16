Николай Мемола: «Гуменник взял бы медаль, если бы судьи были не так придирчивы. Других фигуристов явно оценивали не так строго»

Мемола: если бы судьи не были так строги к Гуменнику, он взял бы медаль.

Призер чемпионата Европы итальянец Николай Мемола считает, что Гуменник не взял медаль на Олимпиаде -2026 из-за заниженных судейских оценок.

Российский фигурист занял на Играх в Милане 6-е место.

«Я всегда считал Петю Гуменника серьезным претендентом на олимпийскую медаль. Он отличный фигурист с очень серьезной технической базой. Сразу было понятно, что старт в первой разминке будет испытанием для него.

Мы все знаем, что судьи ставят более лояльную оценку за компоненты тем, кто стартует последними. Петя здорово справился с этими трудностями. Я могу сказать, что короткая программа прошла для него хорошо. Думаю, его оценка за компоненты могла быть и повыше.

Произвольная программа у Гуменника была практически идеальной. Он показал отличный прокат, прыгнул пять четверных. Несмотря на это, мы увидели достаточное количество претензий от судей. Они действительно были очень строгими по отношению к Пете .

Это выглядело странно, потому что в целом стандарты судейства были более лояльными. Я не буду называть имен, но некоторых других фигуристов судьи явно оценивали не так строго.

Я понимаю Петю в этом вопросе. Сам порой сталкивался с очень жестким судейством. Сложно предугадать, насколько лояльно отнесутся к тебе судьи на том или ином соревновании. Позавчера я явно ждал более высоких оценок для Гуменника. Если бы судьи были не так придирчивы, Петя выиграл бы медаль. Конечно, я не судья, но этот фигурист мне очень симпатичен.

Мне кажется, Петя сделал отличный задел на будущий сезон. Мы пока не знаем, будут ли россияне участвовать, но у него теперь точно много фанатов за пределами России.

Журналисты на Олимпиаде очень интересовались его выступлениями, итальянский Vogue высоко оценил его костюмы. Он может гордиться собой после такой Олимпиады. Петя вышел на международную арену без опыта выступлений вне России и покорил многих», – сказал Мемола.

Гуменник проиграл не соперникам, а системе