  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Николай Мемола: «Гуменник взял бы медаль, если бы судьи были не так придирчивы. Других фигуристов явно оценивали не так строго»
48

Николай Мемола: «Гуменник взял бы медаль, если бы судьи были не так придирчивы. Других фигуристов явно оценивали не так строго»

Мемола: если бы судьи не были так строги к Гуменнику, он взял бы медаль.

Призер чемпионата Европы итальянец Николай Мемола считает, что Гуменник не взял медаль на Олимпиаде-2026 из-за заниженных судейских оценок. 

Российский фигурист занял на Играх в Милане 6-е место.

«Я всегда считал Петю Гуменника серьезным претендентом на олимпийскую медаль. Он отличный фигурист с очень серьезной технической базой. Сразу было понятно, что старт в первой разминке будет испытанием для него.

Мы все знаем, что судьи ставят более лояльную оценку за компоненты тем, кто стартует последними. Петя здорово справился с этими трудностями. Я могу сказать, что короткая программа прошла для него хорошо. Думаю, его оценка за компоненты могла быть и повыше.

Произвольная программа у Гуменника была практически идеальной. Он показал отличный прокат, прыгнул пять четверных. Несмотря на это, мы увидели достаточное количество претензий от судей. Они действительно были очень строгими по отношению к Пете.

Это выглядело странно, потому что в целом стандарты судейства были более лояльными. Я не буду называть имен, но некоторых других фигуристов судьи явно оценивали не так строго.

Я понимаю Петю в этом вопросе. Сам порой сталкивался с очень жестким судейством. Сложно предугадать, насколько лояльно отнесутся к тебе судьи на том или ином соревновании. Позавчера я явно ждал более высоких оценок для Гуменника. Если бы судьи были не так придирчивы, Петя выиграл бы медаль. Конечно, я не судья, но этот фигурист мне очень симпатичен.

Мне кажется, Петя сделал отличный задел на будущий сезон. Мы пока не знаем, будут ли россияне участвовать, но у него теперь точно много фанатов за пределами России.

Журналисты на Олимпиаде очень интересовались его выступлениями, итальянский Vogue высоко оценил его костюмы. Он может гордиться собой после такой Олимпиады. Петя вышел на международную арену без опыта выступлений вне России и покорил многих», – сказал Мемола. 

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoОлимпиада-2026
Николай Мемола
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо зарубежным спортсменам, что это озвучивают. Тем временем наши язык проглотили, и как холопы благодарны всему.
Ответ Alina66
Спасибо зарубежным спортсменам, что это озвучивают. Тем временем наши язык проглотили, и как холопы благодарны всему.
Или говорят «хватит ныть» и про плач Ярославны ))
Ответ Alina66
Спасибо зарубежным спортсменам, что это озвучивают. Тем временем наши язык проглотили, и как холопы благодарны всему.
Так холопы и есть
Надо же, а главный специалист по фк и, по совместительству, обладатель роскошных волос Кузнецов уже который день на главной странице пытается доказать, что мы всё придумали и Петю еще по-божески отсудили))
Ай-яй-яй, как же так!
Ответ Revery
Надо же, а главный специалист по фк и, по совместительству, обладатель роскошных волос Кузнецов уже который день на главной странице пытается доказать, что мы всё придумали и Петю еще по-божески отсудили)) Ай-яй-яй, как же так!
Мне кажется, что Кузнецов поспорил сам с собой, сможет ли он переплюнуть свою самую заминусованную статью
Ответ Sportsfan
Мне кажется, что Кузнецов поспорил сам с собой, сможет ли он переплюнуть свою самую заминусованную статью
Он выбрал не тот вид спорта, надо было в футбольной ветке накидывать)
Так, Мемола хочет всех русских фанатов на свою сторону перетянуть?) не то чтобы мы и так его не любили))
Ответ Sportsfan
Так, Мемола хочет всех русских фанатов на свою сторону перетянуть?) не то чтобы мы и так его не любили))
Коля, мы ваши навеки)
Сейчас 422 плюсатора опуса Кузнецова расскажут, как очередной иностранный фигурист (не человек с улицы) не прав 😁 Николай прямо серьезно взялся за поддержку Петра))
Ответ Yasenka
Сейчас 422 плюсатора опуса Кузнецова расскажут, как очередной иностранный фигурист (не человек с улицы) не прав 😁 Николай прямо серьезно взялся за поддержку Петра))
Там что еще и 422 плюса? Господи.. это Дружба и Котова со всех аккаунтов?
Ответ B.l.a.z.e
Там что еще и 422 плюса? Господи.. это Дружба и Котова со всех аккаунтов?
Я все смеюсь про Дружбу уже в котором комментарии, заслужил себе славу 🙈 да, представьте себе, и они среди нас! 😁
Коля❤️ ну что за милейший человек☺️
Коля наш человек и частый гость в Питере. Как он не может поддержать Петра, а тем более после такого проката и в такие минуты. Молодец !
Огромная благодарность Николаю, что не побоялся озвучить очевидное 🙏
Спасибо, Коленька, мы тебя и так очень любим, а сейчас ещё больше)
Засудили Гуменника и Гоголева!
Именно они должны были поделить 2-3 места!!!
Ответ Konyok
Засудили Гуменника и Гоголева! Именно они должны были поделить 2-3 места!!!
Гоголева не засуживали, поставили ровно то, на что накатал, ничего не порезали.
Нашим бы поучиться у Николая
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
53 минуты назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
43 минуты назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем