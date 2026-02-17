  • Спортс
  Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина

16 февраля на Олимпийских играх в Милане разыграли шесть комплектов медалей.

16 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

16 февраля, понедельник

Шорт-трек

1000 м, женщины

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) 

2. Кортни Саро (Канада) 

3. Ким Гил Ли (Южная Корея) 

Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B.  

Горные лыжи

Слалом, мужчины

1. Лоик Мейар (Швейцария)

2. Фабио Гштрайн (Австрия) 

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия)

Россиянин Семен Ефимов не финишировал в первой попытке.

Фристайл

Биг-эйр, женщины

1. Меган Олдем (Канада)

2. Гу Эйлин (Китай)

3. Флора Табанелли (Италия)

Фигурное катание

Пары

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Прыжки с трамплина

Суперкоманда

1. Ян Херль – Штефан Эмбахер (Австрия)

2. Павел Вонсек – Кацпер Томасяк (Польша)

3. Йоханн Андре Форфанг – Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

Бобслей

Монобоб, женщины

1. Элана Майерс-Тейлор (США)

2. Лаура Нольте (Германия)

3. Кейли Хамфрис (США)

шорт-трек
Пустой день, смотреть нечего
Ответ Alarich1
Пустой день, смотреть нечего
Да странное расписание, еще и у хоккея выходной...
Ответ Alarich1
Пустой день, смотреть нечего
керлингом любуйтесь
После бурных выходных Олимпиада берёт небольшую паузу. Сегодня интересных событий совсем немного.

Мужская часть Белого Цирка прощается с Играми. На десерт у нас самая динамичная часть программы -- слалом. Великолепный Лукаш Пинейро Броооотен принёс своей новой родине (а также всему южноамериканскому континенту) первое золото зимних игр (и может расслабиться), фон Альмен взял три невозможных золота, раздавив соотечественника Марко Одерматта (и уже, думаю, расслабился), кто же выстрелит сегодня? На последних этапах отлично выступали французы Расса и Ноэль, норвежцы Макграт, Кристофферсен и Хёуган, а уже на этих играх свою попытку в комбинации роскошно прошёл Танги Неф из Швейцарии. В любом случае это будет красиво и напряжённо. Первая попытка начинается в полдень.

Вечером свою последнюю медаль разыгрывают и прыгуны с трамплина. Сегодня выступят суперкоманды, как их назвали организаторы. Запоминайте: обычная команда -- это четыре человека, а в суперкоманде спортсменов два. Логика пошла на перекур. С другой стороны, сам формат вовсе не так плох, как может показаться. Слишком мало наций могут выставить полноценную сборную, так как и сильных прыгунов не хватает, да и квоты очень жёсткие. Вот вчера на мужскую лыжную эстафету заявились всего десять команд, позорище. В прыжках с трамплина могло быть и того меньше, но в парном формате даже "малые" страны имеют шанс выступить, а то и побороться за медали. На прошлых ОИ в классических командах за победу реально боролись всего 4 сборные, а здесь в тройку попадёт кто-то из Польши, Словении, Германии, Японии, Норвегии и Австрии. А может и из Швейцарии.

Ближе к ночи закончится турнир в парном катании. Наших там нет, но это ещё как сказать. Почти каждый третий имеет окончание фамилии на -ев или -ова. Рыба ищет, где глубже, а человек -- где лучше.
Ответ radio_weiss
После бурных выходных Олимпиада берёт небольшую паузу. Сегодня интересных событий совсем немного. Мужская часть Белого Цирка прощается с Играми. На десерт у нас самая динамичная часть программы -- слалом. Великолепный Лукаш Пинейро Броооотен принёс своей новой родине (а также всему южноамериканскому континенту) первое золото зимних игр (и может расслабиться), фон Альмен взял три невозможных золота, раздавив соотечественника Марко Одерматта (и уже, думаю, расслабился), кто же выстрелит сегодня? На последних этапах отлично выступали французы Расса и Ноэль, норвежцы Макграт, Кристофферсен и Хёуган, а уже на этих играх свою попытку в комбинации роскошно прошёл Танги Неф из Швейцарии. В любом случае это будет красиво и напряжённо. Первая попытка начинается в полдень. Вечером свою последнюю медаль разыгрывают и прыгуны с трамплина. Сегодня выступят суперкоманды, как их назвали организаторы. Запоминайте: обычная команда -- это четыре человека, а в суперкоманде спортсменов два. Логика пошла на перекур. С другой стороны, сам формат вовсе не так плох, как может показаться. Слишком мало наций могут выставить полноценную сборную, так как и сильных прыгунов не хватает, да и квоты очень жёсткие. Вот вчера на мужскую лыжную эстафету заявились всего десять команд, позорище. В прыжках с трамплина могло быть и того меньше, но в парном формате даже "малые" страны имеют шанс выступить, а то и побороться за медали. На прошлых ОИ в классических командах за победу реально боролись всего 4 сборные, а здесь в тройку попадёт кто-то из Польши, Словении, Германии, Японии, Норвегии и Австрии. А может и из Швейцарии. Ближе к ночи закончится турнир в парном катании. Наших там нет, но это ещё как сказать. Почти каждый третий имеет окончание фамилии на -ев или -ова. Рыба ищет, где глубже, а человек -- где лучше.
Но если эта рыба готовилась в России, то с нее и с ее родственников надо удерживать от 5 до ... миллионов рублей при переходе в сборную другой страны - около 1000 руб за час подготовки. Об этом договор нужно заключать ещё с родителями юношей и девушек, а сейчас вводить такой пункт в договор в каждой спортшколе. Это и есть эффективное бюджетирование, ориентированное на результат.
Ответ alexhoc
Но если эта рыба готовилась в России, то с нее и с ее родственников надо удерживать от 5 до ... миллионов рублей при переходе в сборную другой страны - около 1000 руб за час подготовки. Об этом договор нужно заключать ещё с родителями юношей и девушек, а сейчас вводить такой пункт в договор в каждой спортшколе. Это и есть эффективное бюджетирование, ориентированное на результат.
Хватит уже нести бред.....
Эбе Андерсон решили вручить золото по фристайлу за эстафету.
Да уж, олимпийские игры воистину непредсказуемы. Одерматт, лидер сезона, так и остался без единого шанса на золото, хорошо хоть в медалях.
Ответ Dina2
Да уж, олимпийские игры воистину непредсказуемы. Одерматт, лидер сезона, так и остался без единого шанса на золото, хорошо хоть в медалях.
Всё же два главных столпа величия Марко - это ультрастабильность и золотой универсализм. Даже при - будем объективны - неоптимальном выступлении по его меркам тут он завоевал 3 медали и 4-е место. По стандартам 99% атлетов - это невероятный успех. Белый цирк - это спорт всплесков и трасс. А Стельвио никогда не был его коронной ареной (это не Венген), а ГС тут проходил, ну… по непрофильной трассе, скажем честно. Да, не Адельболен.
Ответ wcy4rdhxhn
Всё же два главных столпа величия Марко - это ультрастабильность и золотой универсализм. Даже при - будем объективны - неоптимальном выступлении по его меркам тут он завоевал 3 медали и 4-е место. По стандартам 99% атлетов - это невероятный успех. Белый цирк - это спорт всплесков и трасс. А Стельвио никогда не был его коронной ареной (это не Венген), а ГС тут проходил, ну… по непрофильной трассе, скажем честно. Да, не Адельболен.
Понятно) Горнолыжный спорт - вершина красоты!
Зачем они так поздно делают начало соревнований(я знаю про разницу во времени). Тем более по будним дням. Можно было сделать и фигурное катание часов в 19 по местному, пар там немного.
Ответ Анаис_Анаис
Зачем они так поздно делают начало соревнований(я знаю про разницу во времени). Тем более по будним дням. Можно было сделать и фигурное катание часов в 19 по местному, пар там немного.
Так только оно так поздно начинается, остальные виды раньше, хоккей вечерний в 21:10 начинается. Может чтобы ФК как можно меньше людей посмотрели. 😁
