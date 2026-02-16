  • Спортс
  Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»
228

Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»

Арутюнян о провале Малинина на Олимпиаде: Илья ни в чем не виноват.

Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место в личном турнире. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.  

«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов.

В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», – сказал Арутюнян.

Кошмарно проиграв, Малинин вернул себе право быть человеком

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
мужское катание
logoсборная США
Рафаэль Арутюнян
228 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле, это редкий случай, когда тренер старается взять всю вину на себя, а не обвиняет спортсмена. Молодец, Рафик
Ответ Sportsfan
На самом деле, это редкий случай, когда тренер старается взять всю вину на себя, а не обвиняет спортсмена. Молодец, Рафик
Рафика надо основным тренером Ильи делать, он смог реабилитировать Нейтана после провального Пхенчхана и привести его к нужному результату
Ответ Sportsfan
На самом деле, это редкий случай, когда тренер старается взять всю вину на себя, а не обвиняет спортсмена. Молодец, Рафик
Хотя скорее всего в этом случае Рафик действительно не виноват!
Ну очевидно, от чего не уберегли - от медиа, траты концентрации на понты, неоправданного усложнения контента и, главное, чужих и собственных медальных ожиданий.
С одной стороны правильно, с другой - нельзя полностью снимать ответственность со спортсмена. Он еще юн, но 20 лет - это не 5. Уже надо учиться расставлять жизненные приоритеты.
Ответ Revery
Ну очевидно, от чего не уберегли - от медиа, траты концентрации на понты, неоправданного усложнения контента и, главное, чужих и собственных медальных ожиданий. С одной стороны правильно, с другой - нельзя полностью снимать ответственность со спортсмена. Он еще юн, но 20 лет - это не 5. Уже надо учиться расставлять жизненные приоритеты.
Все верно.
У Рафа сейчас наверное мощнейшие флешбэки Пхенчхана
Ответ esctyyyyy
У Рафа сейчас наверное мощнейшие флешбэки Пхенчхана
Там вообще всё по-другому было. ПП Чен с блеском выиграл, пусть короткую не менее шикарно развалил. А Илья просто развалился.
Ответ esctyyyyy
У Рафа сейчас наверное мощнейшие флешбэки Пхенчхана
Ну там Чен сказал, что так как семья многим жертвовала, чтобы он смог достигнуть такого уровня, в тот сезон он отдает им дань уважения и слушается во всем. Это был такой сыновий долг в восточном стиле, а не тусовки с реперами, шоу и фотосессии. При этом сам он был лишен пафоса и в 18 лет просто боялся не оправдать ожиданий семьи, федерации, прессы. Он даже всегда говорил, что Король квадов это Гейбл, а не он, ему не нравилось это прозвище. А Илья сам назвал себя Богом и считал, что золото в кармане. Разные истории все же
Арутюняну спасибо, что пытается снять груз вины со спортсмена. Но и Раф не виноват в данной ситуации, он только консультировал, а основные тренеры там родители. Думаю, если бы он тренировал на постоянке, результат бы был иным.
Малинина слишком рано стали пиарить, все эти отбирающие энергию и концентрацию интервью, встречи, пиар-проекты и т.д. - это явно не то, чем в ОИ сезон надо было заниматься. Плюс тренерский просчёт в подготовке: не смогли грамотно оценить состояние спортсмена, не посоветовали упростить контент, не было запасного плана на случай форс-мажора, на случай, если что-то в прокате внезапно пойдёт не по плану. Уже в команднике он еле откатал, остался без каскада, ну можно же было исходя из такого опыта каскады перенести в начало программы для подстраховки, продумать вариант с заменой пары квадов на тройные ( тот же 4А ему вообще тут был не нужен, он и в прокатах не получался, как и 4Р). Да, спортсмен должен сам уметь оценить свои кондиции, но порой сохранить трезвый расчёт сложно, особенно на мандраже перед прокатом. И в этой ситуации задача тренера помочь, настроить, подсказать. А Илье, судя по плачевным результатам, предоставили полную свободу действий, и он пошел катать убойный контент, к которому в тот момент был вообще не готов ни физически, ни ментально. Результат мы увидели.
Ответ ashley
Арутюняну спасибо, что пытается снять груз вины со спортсмена. Но и Раф не виноват в данной ситуации, он только консультировал, а основные тренеры там родители. Думаю, если бы он тренировал на постоянке, результат бы был иным. Малинина слишком рано стали пиарить, все эти отбирающие энергию и концентрацию интервью, встречи, пиар-проекты и т.д. - это явно не то, чем в ОИ сезон надо было заниматься. Плюс тренерский просчёт в подготовке: не смогли грамотно оценить состояние спортсмена, не посоветовали упростить контент, не было запасного плана на случай форс-мажора, на случай, если что-то в прокате внезапно пойдёт не по плану. Уже в команднике он еле откатал, остался без каскада, ну можно же было исходя из такого опыта каскады перенести в начало программы для подстраховки, продумать вариант с заменой пары квадов на тройные ( тот же 4А ему вообще тут был не нужен, он и в прокатах не получался, как и 4Р). Да, спортсмен должен сам уметь оценить свои кондиции, но порой сохранить трезвый расчёт сложно, особенно на мандраже перед прокатом. И в этой ситуации задача тренера помочь, настроить, подсказать. А Илье, судя по плачевным результатам, предоставили полную свободу действий, и он пошел катать убойный контент, к которому в тот момент был вообще не готов ни физически, ни ментально. Результат мы увидели.
Учитывая, что все конкуренты Ильи наваляли, а Миша с чистым прокатом набрал меньше в пп, чем Илья в команднике без каскада, то видимо родители не продумали запасной вариант на такой случай. Малинин мог с 3-4 квадами катать и все равно выиграл бы, но почему-то мне кажется, что именно с точки зрения психологии там провал был
Ответ esctyyyyy
Учитывая, что все конкуренты Ильи наваляли, а Миша с чистым прокатом набрал меньше в пп, чем Илья в команднике без каскада, то видимо родители не продумали запасной вариант на такой случай. Малинин мог с 3-4 квадами катать и все равно выиграл бы, но почему-то мне кажется, что именно с точки зрения психологии там провал был
Комментаторы на СВС говорили, что явно не отработана замена ’’по ходу программы’’. Он автоматически заходит на 4А, через долю секунды вспоминает, что ’’договаривались’’ на 3, а в итоге получается то, что получается.
Рафаэль действительно очень мудрый и опытный тренер. Уверена, что он много раз озвучивал это команде Ильи и ему самому до соревнований Жаль, что никто не прислушался…
Илью конечно было очень жаль. Это прям был шок. Мы сидели и не понимали, что происходит. Казалось бы, все наваляли, выходи и забирай свое...но нет, что-то случилось.
Ответ Skyolker
Илью конечно было очень жаль. Это прям был шок. Мы сидели и не понимали, что происходит. Казалось бы, все наваляли, выходи и забирай свое...но нет, что-то случилось.
Случилось что бывает у молодых людей,а вы все грустите...
Ответ posthabell
Случилось что бывает у молодых людей,а вы все грустите...
Я не грущу. Я описала ощущения в моменте. Обидно за Петю. Ему не дали заслуженную медаль. А Илья сам все отдал, хоть и жаль его по-человечески. Главное, сейчас парни общаются и катаются на одном льду.
Хоть один ответственный взрослый
Ответ Kristine Kristine
Хоть один ответственный взрослый
"Мы" как бы намекает) https://habrastorage.org/r/w1560/getpro/habr/upload_files/b2b/14a/e7d/b2b14ae7d395c4134141fd86b1f2726a.png
Нужно было донести ему что не нужен пиар не нужны понты не нужен Рэперы , звёзды других видов спорта и всё такое это но нужно было ему об этом серьёзно сказать а не просто в качестве совета который можно принимать или нет . я понимаю меня ни кто не услышит но обращаюсь к родителям и тренерам оградите своих детей и подопечных от продюсеров и менеджеров до того как одержите главную победу то есть они должны быть но пиар составляющая не должна быть впереди спортивной .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Нужно было донести ему что не нужен пиар не нужны понты не нужен Рэперы , звёзды других видов спорта и всё такое это но нужно было ему об этом серьёзно сказать а не просто в качестве совета который можно принимать или нет . я понимаю меня ни кто не услышит но обращаюсь к родителям и тренерам оградите своих детей и подопечных от продюсеров и менеджеров до того как одержите главную победу то есть они должны быть но пиар составляющая не должна быть впереди спортивной .
Есть нюанс: ему никто не платит зарплату,надбавки за воинские звания,бешеные призовые на местечковых турнирах .Он оплачивает всё сам.И без рекламных контрактов не обойтись. Это Запад и надо это использовать пока есть спрос. Всё просто)
Ответ Marina Niskanen
Есть нюанс: ему никто не платит зарплату,надбавки за воинские звания,бешеные призовые на местечковых турнирах .Он оплачивает всё сам.И без рекламных контрактов не обойтись. Это Запад и надо это использовать пока есть спрос. Всё просто)
Ну у нас тоже не все миллионеры а насчёт Ильи нужно было тогда соблюсти хоть какой нибудь баланс между пиаром сосредоточенностью в подготовке к ОИ.
Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от Снупп Догга
Ответ Coongur
Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от Снупп Догга
Вообще-то, "ребёнку" 21 год, уже не малолетнее дитя. В этом возрасте можно жениться, рожать детей и нести полную ответственность за свои поступки.
Ответ Olga.t
Вообще-то, "ребёнку" 21 год, уже не малолетнее дитя. В этом возрасте можно жениться, рожать детей и нести полную ответственность за свои поступки.
А в США и выпивать
Интересненько, видимо не отговорили от 4А
Ответ Арктический Лед
Интересненько, видимо не отговорили от 4А
Думаю дело не в нём. Илья даже на лед выходил нетипично, будто с подкошенными ногами и глазами, полными ужаса. С флипа выехал нормально, но было видно, что скорость ниже, чем обычно, а дальше будто сдался. Думаю психологически не смогли нормально подготовить, и это вина в первую очередь родителей Ильи, а не Рафа. Родители должны оставаться своему ребенку родителями, а тренер быть тренером. Пример Этери и Жени уже показывал, что чрезмерное сближение ученика и тренера не ведет к добру, а тут тренеры родители ученика, ребенок для них перестает в первую очередь быть ребенком, он для них спортсмен…
Ответ esctyyyyy
Думаю дело не в нём. Илья даже на лед выходил нетипично, будто с подкошенными ногами и глазами, полными ужаса. С флипа выехал нормально, но было видно, что скорость ниже, чем обычно, а дальше будто сдался. Думаю психологически не смогли нормально подготовить, и это вина в первую очередь родителей Ильи, а не Рафа. Родители должны оставаться своему ребенку родителями, а тренер быть тренером. Пример Этери и Жени уже показывал, что чрезмерное сближение ученика и тренера не ведет к добру, а тут тренеры родители ученика, ребенок для них перестает в первую очередь быть ребенком, он для них спортсмен…
Не знаю, до этого-то 3 года все отлично получалось, выигрывал, рекорды ставил. На ФГП в отличной форме был.
А тут вдруг ОИ - и всплыли проблемы, что родители и не родители, а спортсмен не ребенок...
