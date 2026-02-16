Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»
Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.
Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место в личном турнире. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.
«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов.
В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», – сказал Арутюнян.
С одной стороны правильно, с другой - нельзя полностью снимать ответственность со спортсмена. Он еще юн, но 20 лет - это не 5. Уже надо учиться расставлять жизненные приоритеты.
Малинина слишком рано стали пиарить, все эти отбирающие энергию и концентрацию интервью, встречи, пиар-проекты и т.д. - это явно не то, чем в ОИ сезон надо было заниматься. Плюс тренерский просчёт в подготовке: не смогли грамотно оценить состояние спортсмена, не посоветовали упростить контент, не было запасного плана на случай форс-мажора, на случай, если что-то в прокате внезапно пойдёт не по плану. Уже в команднике он еле откатал, остался без каскада, ну можно же было исходя из такого опыта каскады перенести в начало программы для подстраховки, продумать вариант с заменой пары квадов на тройные ( тот же 4А ему вообще тут был не нужен, он и в прокатах не получался, как и 4Р). Да, спортсмен должен сам уметь оценить свои кондиции, но порой сохранить трезвый расчёт сложно, особенно на мандраже перед прокатом. И в этой ситуации задача тренера помочь, настроить, подсказать. А Илье, судя по плачевным результатам, предоставили полную свободу действий, и он пошел катать убойный контент, к которому в тот момент был вообще не готов ни физически, ни ментально. Результат мы увидели.
А тут вдруг ОИ - и всплыли проблемы, что родители и не родители, а спортсмен не ребенок...