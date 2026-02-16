Арутюнян о 8-м месте Малинина: «Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения им неверных шагов»

Арутюнян о провале Малинина на Олимпиаде: Илья ни в чем не виноват.

Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место в личном турнире. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов.

В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», – сказал Арутюнян.

