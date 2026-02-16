Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
Гуменник: посмотрел первую тренировку Петросян на Олимпиаде, поддержал ее.
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что посмотрел первую тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.
«После тренировки посмотрел, поддержал Аделию. Потом поехал в Миланский собор, забронировал билет на балкон», – сказал Гуменник.
Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну что за Пётр I и императрица Елизавета🤔
Он как никто понимает, что для Аделии сейчас очень важна поддержка!