Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»

Гуменник: посмотрел первую тренировку Петросян на Олимпиаде, поддержал ее.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что посмотрел первую тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

«После тренировки посмотрел, поддержал Аделию. Потом поехал в Миланский собор, забронировал билет на балкон», – сказал Гуменник.

Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.