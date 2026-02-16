69

Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»

Гуменник: посмотрел первую тренировку Петросян на Олимпиаде, поддержал ее.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что посмотрел первую тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

«После тренировки посмотрел, поддержал Аделию. Потом поехал в Миланский собор, забронировал билет на балкон», – сказал Гуменник.

Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему Петр говорит Аделию, а пишут Петросян? Неужели кто-то сейчас не поймёт, про кого он говорит? Против ничего, в принципе, не имею, но звучит не так душевно)
Ответ smoky eyes
Почему Петр говорит Аделию, а пишут Петросян? Неужели кто-то сейчас не поймёт, про кого он говорит? Против ничего, в принципе, не имею, но звучит не так душевно)
Тоже резануло ( что так официально о девочке , совсем не свойственно Пете , на самом деле Петя есть Петя , нашел время , чтобы поддержать и поделиться опытом , для Адели это очень важно , они так тепло друг друга поддерживали на отборе ,молодцы .
Ответ smoky eyes
Почему Петр говорит Аделию, а пишут Петросян? Неужели кто-то сейчас не поймёт, про кого он говорит? Против ничего, в принципе, не имею, но звучит не так душевно)
Комментарий скрыт
Как мило🥰спасибо Пете за поддержку!! 💫
Приятно читать - и про поддержку и про культурную программу )
Петя, передай ей еще свой мангий и крепкие нервы на прокаты 😌
Молодец! Сам знает, как важна поддержка!👍🏻☺️
И везде с Лизоном вместе.
Ну что за Пётр I и императрица Елизавета🤔
Ответ Ритт
И везде с Лизоном вместе. Ну что за Пётр I и императрица Елизавета🤔
Пора им уже рассекретиться😁
Ответ Лутц-Ритт
Пора им уже рассекретиться😁
Авы так уверены, что они пара?
Лаптева, вы действительно не понимаете, насколько коряво выглядит заголовок вашей ’’статьи’’?
Ответ Ir_rish
Лаптева, вы действительно не понимаете, насколько коряво выглядит заголовок вашей ’’статьи’’?
Непонятно, зачем они это делают. В тексте же - поддержал Аделию.
Петя, ты главное в Милане не останься, возвращайся домой!))
Молодец!Хороший парень Петр!
Молодец Петя!
Он как никто понимает, что для Аделии сейчас очень важна поддержка!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется. Будут смотреть очень предвзято»
16 февраля, 10:57
Анна Погорилая: «У Петросян будет самый сложный контент на Олимпийских играх. Верю, что она может выиграть медаль»
15 февраля, 18:37
Татьяна Тарасова: «Не вижу никакой трагедии, если наши спортсмены уедут без медалей. Нас не пустили выступать командой»
15 февраля, 17:29
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
55 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
45 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем