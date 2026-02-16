Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»
Российский фигурист Петр Гуменник высказался о судействе на Олимпиаде в Милане, где он занял 6-е место.
– В России говорят, что тебя должны были судить лучше. Ты сам, что об этом думаешь?
– Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность, то, как ты обычно катаешься. В танцах на льду можно было это видеть. Гийом Сизерон сделал несколько ошибок, но из-за своего высокого класса все равно выиграл. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов.
В спорте было бы интереснее оценивать конкретное выступление в отрыве от всего вместе. Хотя позиция, что оценивается вся твоя предыдущая подготовка, тоже имеет место быть. Тогда реально побеждает тот, кто этого заслуживает, – сказал Гуменник.
Оценка только по прокату - мечта многих болельщиков. Но вот говоря только о судьях на "международных соревнованиях", Петр определенно кривит душой. На российских точно так же оценивают кучу всего, кроме проката. Увы
Будь он на месте Малинина, не уверен, что отделался бы так легко.
И, опять же, Шайдоров выиграл здесь и сейчас.
Подскажите, пожалуйста, есть ли ещё такой вид спорта, в котором рейтинг даёт преимущество, оказывающее влияние на результат непосредственно в спортивных состязаниях относительно других участников.
Оценивают бекграунд, а у Пети его нету.
Почему? Потому что преступное отстранение.
Потому и 6 по факту, 2 - по прокатам.
Зато Кагияму как нагрибовали!