  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»
129

Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»

Гуменник о судействе на Олимпиаде: судьи оценивают не только конкретный прокат.

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о судействе на Олимпиаде в Милане, где он занял 6-е место.

– В России говорят, что тебя должны были судить лучше. Ты сам, что об этом думаешь?

– Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность, то, как ты обычно катаешься. В танцах на льду можно было это видеть. Гийом Сизерон сделал несколько ошибок, но из-за своего высокого класса все равно выиграл. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов.

В спорте было бы интереснее оценивать конкретное выступление в отрыве от всего вместе. Хотя позиция, что оценивается вся твоя предыдущая подготовка, тоже имеет место быть. Тогда реально побеждает тот, кто этого заслуживает, – сказал Гуменник.

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
судьи
129 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как хорошо, что у Петра здоровая психика и высокая уверенность в себе. Что он, похоже, не грызет себя за "проигрыш". Сделал что мог - отдыхай, наслаждайся олимпийской деревней, а вернешься - раздавай автографы.
Оценка только по прокату - мечта многих болельщиков. Но вот говоря только о судьях на "международных соревнованиях", Петр определенно кривит душой. На российских точно так же оценивают кучу всего, кроме проката. Увы
Ответ Лилия
Как хорошо, что у Петра здоровая психика и высокая уверенность в себе. Что он, похоже, не грызет себя за "проигрыш". Сделал что мог - отдыхай, наслаждайся олимпийской деревней, а вернешься - раздавай автографы. Оценка только по прокату - мечта многих болельщиков. Но вот говоря только о судьях на "международных соревнованиях", Петр определенно кривит душой. На российских точно так же оценивают кучу всего, кроме проката. Увы
Ну, справедливости ради, в прессе ему лишь поют дифирамбы, все пишут лишь о том, что его засудили.
Будь он на месте Малинина, не уверен, что отделался бы так легко.
Ответ Singidunum1389
Ну, справедливости ради, в прессе ему лишь поют дифирамбы, все пишут лишь о том, что его засудили. Будь он на месте Малинина, не уверен, что отделался бы так легко.
Справедливо, но я думаю не про Малинина, а скорее про Аделию. Она, мне кажется, и при аналогичной прессе все равно будет есть себя по кусочкам, если не завоюет медаль
Всё-таки это неправильно. Первым должен быть тот, кто сильнее здесь и сейчас. Все предыдущие заслуги не должны срабатывать при хреновом прокате. И Малинин, и Кагияма не заслужили в произвольной второй оценки выше чем у Петра.
Ответ Evgen Vynokurov
Всё-таки это неправильно. Первым должен быть тот, кто сильнее здесь и сейчас. Все предыдущие заслуги не должны срабатывать при хреновом прокате. И Малинин, и Кагияма не заслужили в произвольной второй оценки выше чем у Петра.
Комментарий скрыт
Ответ Петрович
Комментарий скрыт
У серебряного призера этой Олимпиады в МО может что- то и прихватило, но получилась уж очень грязная медаль за былые заслуги.
И, опять же, Шайдоров выиграл здесь и сейчас.
Хорошо, что Пётр так относится и не чувствует себя жертвой, это правильная позиция, из которой можно смело двигаться дальше. Лишь бы разбанили наших спортсменов
Ответ kate_ko
Хорошо, что Пётр так относится и не чувствует себя жертвой, это правильная позиция, из которой можно смело двигаться дальше. Лишь бы разбанили наших спортсменов
Есть намеки? Как будто вообще нет и ждать придётся следущую Олимпиаду, чтобы увидеть там двоих фигуристов.
Ответ Ленар Ахмадуллин
Есть намеки? Как будто вообще нет и ждать придётся следущую Олимпиаду, чтобы увидеть там двоих фигуристов.
Живём в такой реальности, что делать какие-то прогнозы могут только лжецы или глупцы. Ничего непонятно, загадывать бессмысленно
А Сизерон тут при чем?Он-то как раз систему сломал и доказал,что таланту ничего не мешает подвинуть очередь.Кроме того,оценивали не конкретно его,а его и новую партнершу.
Ответ Алеся Ткаченко
А Сизерон тут при чем?Он-то как раз систему сломал и доказал,что таланту ничего не мешает подвинуть очередь.Кроме того,оценивали не конкретно его,а его и новую партнершу.
У новой партнерши золото на 4-х континентах. Так что для судей она не новичок.
Ответ Светлана Воронова
У новой партнерши золото на 4-х континентах. Так что для судей она не новичок.
Ну заслуг у этой пары гораздо меньше чем у Чоков которые пару раз уже ЧМ выиграть успели ,и заявили они о себе буквально сезон назад.
Не могу вспомнить ни одного вида спорта, в котором бы рейтинг оказывал влияние на спортивный результат конкретного выступления. В теннисе очень важен рейтинг. Но он влияет только на посев, который, да, даёт некие преимущества в первых кругах турниров, но ничего не добавляет в конкретной игре. Также рейтинг в теннисе важен для спонсоров и медийки, самооценки и стимула игроков.
Подскажите, пожалуйста, есть ли ещё такой вид спорта, в котором рейтинг даёт преимущество, оказывающее влияние на результат непосредственно в спортивных состязаниях относительно других участников.
Ответ elenaza
Не могу вспомнить ни одного вида спорта, в котором бы рейтинг оказывал влияние на спортивный результат конкретного выступления. В теннисе очень важен рейтинг. Но он влияет только на посев, который, да, даёт некие преимущества в первых кругах турниров, но ничего не добавляет в конкретной игре. Также рейтинг в теннисе важен для спонсоров и медийки, самооценки и стимула игроков. Подскажите, пожалуйста, есть ли ещё такой вид спорта, в котором рейтинг даёт преимущество, оказывающее влияние на результат непосредственно в спортивных состязаниях относительно других участников.
Не знаю такого вида спорта... Если сравнить с прыжками в воду, то сравнение явно не в пользу фигурного катания. Представьте выйдет нейтральный прыгун в воду и будет идеально без брызг входить в воду, неужели ему мало будут ставить? Конечно нет
Ответ Дмитрий Итешин
Не знаю такого вида спорта... Если сравнить с прыжками в воду, то сравнение явно не в пользу фигурного катания. Представьте выйдет нейтральный прыгун в воду и будет идеально без брызг входить в воду, неужели ему мало будут ставить? Конечно нет
Художественная гимнастика? Там инетересно как судять.
Спасибо тебе Петя,за те эмоции которые ты даришь. За то,что всегда идёшь до конца в любой ситуации. За то,как ты умеешь подавать программу и делаешь фигурное катание искусством. За твоё трудолюбие и самоотдачу. За твой артистизм и сумасшедшее обояние. Ни на секунду не сомневалась,что заявить тебя на ОИ это 100%верное решение. Безумно люблю твоё катание и пусть у тебя всегда всё будет хорошо!
С таким подходом Гуменник не останется без титулов и обязательно завоюет в том числе судейскую лояльность, редкой адекватности человек.
Так в том-то и дело Мишутка Шайдоров вообще весь сезон полировал лед, а тут раз в пятилетку более-менее откатался и уже олимпийский чемпион. То есть в случае с Петей это было именно предвзятое судейство
Ответ Иван Меняйло
Так в том-то и дело Мишутка Шайдоров вообще весь сезон полировал лед, а тут раз в пятилетку более-менее откатался и уже олимпийский чемпион. То есть в случае с Петей это было именно предвзятое судейство
Ну Мишутка стал ОЧ из серии, это не он выиграл, а Малинин проиграл.
Ответ Анна Лисина
Ну Мишутка стал ОЧ из серии, это не он выиграл, а Малинин проиграл.
Их всех за уши тащили поверх Пети, чтобы Петю мимо пьедестала прокатить. Там к этому все судейство и свелось
Такова специфика ФК.
Оценивают бекграунд, а у Пети его нету.
Почему? Потому что преступное отстранение.
Потому и 6 по факту, 2 - по прокатам.
Зато Кагияму как нагрибовали!
Ответ Defender64
Такова специфика ФК. Оценивают бекграунд, а у Пети его нету. Почему? Потому что преступное отстранение. Потому и 6 по факту, 2 - по прокатам. Зато Кагияму как нагрибовали!
Все так.
Ответ Defender64
Такова специфика ФК. Оценивают бекграунд, а у Пети его нету. Почему? Потому что преступное отстранение. Потому и 6 по факту, 2 - по прокатам. Зато Кагияму как нагрибовали!
Так это было заранее известно, а негодование почему-то сейчас. Будь Петр с лояльностью и мировым бэкграундом, но налажай в решающем прокате, эти самые же люди тут верещали бы обратное: почему оценивается конкретное выступление, а не былые заслуги.
Петя молодец со всех сторон
Ответ banchik1
Петя молодец со всех сторон
С каких?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Навка о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Безумно расстроилась из‑за Ильи, переживала за него, как за своего ребенка»
15 февраля, 20:14
Угожаев о выступлении Гуменника на Олимпиаде: «Очень переживал. Даже после проката чуть‑чуть слеза пошла»
15 февраля, 16:18
«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады
14 февраля, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
55 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
45 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем