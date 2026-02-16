Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов»

Гуменник о судействе на Олимпиаде: судьи оценивают не только конкретный прокат.

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о судействе на Олимпиаде в Милане, где он занял 6-е место.

– В России говорят, что тебя должны были судить лучше. Ты сам, что об этом думаешь?

– Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность, то, как ты обычно катаешься. В танцах на льду можно было это видеть. Гийом Сизерон сделал несколько ошибок, но из-за своего высокого класса все равно выиграл. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов.

В спорте было бы интереснее оценивать конкретное выступление в отрыве от всего вместе. Хотя позиция, что оценивается вся твоя предыдущая подготовка, тоже имеет место быть. Тогда реально побеждает тот, кто этого заслуживает, – сказал Гуменник.

Гуменник проиграл не соперникам, а системе