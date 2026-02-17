Поражение «Барсы» с незабитым пенальти, «Реал» – лидер Ла Лиги, Россия сыграет с Мали и Гватемалой, 5-я победа СКА подряд, Бастони не накажут за симуляцию и другие новости
1. «Барселона» проиграла второй матч подряд, уступив «Жироне» в гостях – 1:2. Бельтран забил победный гол на 86-й минуте, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й. Перед голом Бельтрана Эчеверри ударил шипами в ногу Кунде – по мнению экс-судьи Итурральде Гонсалеса, мяч не следовало засчитывать.
«Реал» благодаря поражению каталонцев вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла.
2. Сборная России по футболу сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщает «Mash на спорте».
3. В Фонбет КХЛ СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – 4:0 с «Салаватом», «Амур» победил «Адмирал».
4. Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды. Лигу чемпионов считают наиболее значимым показателем успеха, отмечает The Athletic. Винисиус очень доволен работой с новым тренером, кстати, – у вингера «Реала» 4 гола и 2 передачи в 7 матчах при Арбелоа.
5. «Локомотив» не договорился с Иваном Олейниковым по зарплате. Вингер «Крыльев» просил 5 млн рублей в месяц, утверждает «Чемпионат».
6. Алессандро Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки. Пишут, что защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после игры.
7. В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана. Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний.
8. Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями Советов», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку.
9. Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир.
10. «МЮ» следит за Мак Аллистером. Хавбек «Ливерпуля» входит в список кандидатов на усиление полузащиты.
11. Суд оштрафовал комментатора Максима Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли».
Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 В фигурке побили российский рекорд, Петросян с четверными в Милане, золото у 41-летней бобслеистки и другие олимпийские новости
Цитаты дня.
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
Хайкин о Норвегии: «Абсолютно безопасная страна. Показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок – все сидят в хороших условиях. Брейвик изолирован, человеком его назвать сложно»
«Рост цен опережает рост зарплат. Санкции не могут не сказаться, людям все труднее жить. 10 тысяч рублей за газ дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Остается терпеть». Наумов о повышении цен
«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой
Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
У ссср 1204
У Китая 804
Китай при этом тоже до 84 в летних например не выступал)
А так сша в другой парадигме вообще в плане медалей
Проигрывает Барселона - виноват Реал
Все стабильно у здешних экспертов)