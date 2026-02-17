Поражение «Барсы» с незабитым пенальти, «Реал» – лидер Ла Лиги, Россия сыграет с Мали и Гватемалой, 5-я победа СКА подряд, Бастони не накажут за симуляцию и другие новости

1. «Барселона» проиграла второй матч подряд , уступив «Жироне» в гостях – 1:2. Бельтран забил победный гол на 86-й минуте, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й. Перед голом Бельтрана Эчеверри ударил шипами в ногу Кунде – по мнению экс-судьи Итурральде Гонсалеса, мяч не следовало засчитывать .

«Реал» благодаря поражению каталонцев вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла.

2. Сборная России по футболу сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщает «Mash на спорте».

3. В Фонбет КХЛ СКА выиграл 5-й матч подряд после серии из 7 поражений – 4:0 с «Салаватом», «Амур» победил «Адмирал».

4. Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды . Лигу чемпионов считают наиболее значимым показателем успеха, отмечает The Athletic. Винисиус очень доволен работой с новым тренером, кстати, – у вингера «Реала» 4 гола и 2 передачи в 7 матчах при Арбелоа.

5. «Локомотив» не договорился с Иваном Олейниковым по зарплате. Вингер «Крыльев» просил 5 млн рублей в месяц , утверждает «Чемпионат».

6. Алессандро Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки. Пишут, что защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после игры.

7. В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана . Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний.

8. Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями Советов», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку.

9. Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир.

10. «МЮ» следит за Мак Аллистером. Хавбек «Ливерпуля» входит в список кандидатов на усиление полузащиты.

11. Суд оштрафовал комментатора Максима Гречанина на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли».

Цитаты дня.

Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»

Хайкин о Норвегии: «Абсолютно безопасная страна. Показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок – все сидят в хороших условиях . Брейвик изолирован, человеком его назвать сложно»

«Рост цен опережает рост зарплат. Санкции не могут не сказаться, людям все труднее жить . 10 тысяч рублей за газ дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Остается терпеть». Наумов о повышении цен

«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется . Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой

Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»

«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд . Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»