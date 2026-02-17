  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 17 февраля, все медали дня: Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне, Италия и Канада – командные гонки в коньках, немцы заняли весь пьедестал в бобслее
18

Олимпиада-2026, 17 февраля, все медали дня: Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне, Италия и Канада – командные гонки в коньках, немцы заняли весь пьедестал в бобслее

17 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

17 февраля, вторник

Сноуборд

Слоупстайл, женщины – соревнования перенесены.

Лыжное двоеборье

Большой трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) 

2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

3. Илкка Херола (Финляндия)

Биатлон

Эстафета, мужчины

1. Франция

2. Норвегия

3. Швеция

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия

2. США

3. Китай

Командная гонка преследования, женщины

1. Канада

2. Нидерланды

3. Япония

Бобслей

Двойки, мужчины

1. Йоханнес Лохнер – Георг Фляйшхауэр (Германия)

2. Франческо Фридрих – Александер Шуллер (Германия)

3. Адам Аммур – Александер Шаллер (Германия)

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

1. Турмуд Фрустад (Норвегия)

2. Мак Форхенд (США)

3. Матей Шванцер (Австрия)

Опубликовал: Антон Пилясов
слоупстайл (сноуборд)
logoОлимпиада-2026
двоеборье
личные соревнования HS-140+10 км (двоеборье)
бобслей
биг-эйр (фристайл)
эстафета
фристайл
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всем привет!
Из вчерашних событий хочется упомянуть великолепную истерику Атле Ли Макграта, завалившего чемпионскую попытку в слаломе. Как тот пингвин, он выбросил лыжи и палки и пошёл умирать в горы. Полиция и МЧС бросились его спасать и, наверно, спасли. А в командных прыжках с трамплина вмешалась непогода, и организаторы не стали ждать окна для последних четырех спортсменов. Взяли и отменили результаты финального раунда. Немцам и японцам было обидно, а вот полякам и норвежцам -- не было. Победителям, австрийцам, тем более.

Мужские соревнования двоеборцев (большой трамплин), надеюсь, будут такими же захватывающими, как и первые. Где-то к седьмому километру дистанции лыжников начинают оставлять силы, и произойти может что угодно. После трамплина станет более-менее понятен расклад на гонку.

Далее состоится одно из главных событий Олимпиады: мужская биатлонная эстафета. Раньше, годы и олимпиады назад, для меня это было самое любимое спортивное соревнование ever. Сейчас мне больше по душе лыжи, но поклонников у биатлона в разы больше. Неожиданностью станет победа не Франции или не Норвегии. Кажется, они одинаково сильны и стабильны. Но застрелиться может любой, мы знаем примеры. За бронзу по идее должны сразиться шведы и немцы, но см. выше.

Ближе к вечеру конькобежцы сразятся за медали в командных гонках преследования. По результатам 1/4 финала у мужчин ожидается битва между итальянцами и американцами, и тут может состояться сенсация. Американцы выиграли практически все турниры за последние два года, поставили кучу мировых рекордов, но два дня назад в забеге проиграли хозяевам Игр, которые выставили сборную мечты. Посмотрим, будет интересно.
А у женщин ещё сложнее, за золото поспорят три сборных: Канада, Япония и Нидерланды. Тут я даже прогнозировать не стану, там все чемпионки, там все красавицы.

Вечером, около 9, выйдут на лёд фигуристки. Программа короткая, но очень нервная. Пожелаем удачи Аделии Петросян! Ну и остальным девушкам тоже.
Ответ radio_weiss
Всем привет! Из вчерашних событий хочется упомянуть великолепную истерику Атле Ли Макграта, завалившего чемпионскую попытку в слаломе. Как тот пингвин, он выбросил лыжи и палки и пошёл умирать в горы. Полиция и МЧС бросились его спасать и, наверно, спасли. А в командных прыжках с трамплина вмешалась непогода, и организаторы не стали ждать окна для последних четырех спортсменов. Взяли и отменили результаты финального раунда. Немцам и японцам было обидно, а вот полякам и норвежцам -- не было. Победителям, австрийцам, тем более. Мужские соревнования двоеборцев (большой трамплин), надеюсь, будут такими же захватывающими, как и первые. Где-то к седьмому километру дистанции лыжников начинают оставлять силы, и произойти может что угодно. После трамплина станет более-менее понятен расклад на гонку. Далее состоится одно из главных событий Олимпиады: мужская биатлонная эстафета. Раньше, годы и олимпиады назад, для меня это было самое любимое спортивное соревнование ever. Сейчас мне больше по душе лыжи, но поклонников у биатлона в разы больше. Неожиданностью станет победа не Франции или не Норвегии. Кажется, они одинаково сильны и стабильны. Но застрелиться может любой, мы знаем примеры. За бронзу по идее должны сразиться шведы и немцы, но см. выше. Ближе к вечеру конькобежцы сразятся за медали в командных гонках преследования. По результатам 1/4 финала у мужчин ожидается битва между итальянцами и американцами, и тут может состояться сенсация. Американцы выиграли практически все турниры за последние два года, поставили кучу мировых рекордов, но два дня назад в забеге проиграли хозяевам Игр, которые выставили сборную мечты. Посмотрим, будет интересно. А у женщин ещё сложнее, за золото поспорят три сборных: Канада, Япония и Нидерланды. Тут я даже прогнозировать не стану, там все чемпионки, там все красавицы. Вечером, около 9, выйдут на лёд фигуристки. Программа короткая, но очень нервная. Пожелаем удачи Аделии Петросян! Ну и остальным девушкам тоже.
Что его спасать полежал,сам встал доехал до финиша снял стресс _ все нрм
Гонки, двойки, прыжки - это понятно. Что с презервативами???
Ответ Джефф Лебовски
Гонки, двойки, прыжки - это понятно. Что с презервативами???
Где презервативы, Лебовски?
Ответ ТёмаЗаРодину
Где презервативы, Лебовски?
Все очень запутано! Масса всяких "но" и "если" 🤔
Понравился биг-эйр у лыжников. Такие мелкие пацаны, летят 50 км/ч, при этом крутят по шесть оборотов в воздухе, и приземляются в свитче. Штаны на широте, все растрёпанные, как какие-нибудь скейтеры во дворе, а что самое главное, — такие все счастливые внизу, поздравляют друг друга, обнимаются, — и никакой вражды. Очень рад за них за всех.
Ничего не забыли?
Написано разыграют 9 комплектов. В расписании у вас 7 финалов. Что-то не сходится.
Ответ Kondrateus
Написано разыграют 9 комплектов. В расписании у вас 7 финалов. Что-то не сходится.
в комплектах ошибка... 7 финалов сегодня
Ответ ynester
в комплектах ошибка... 7 финалов сегодня
В коньках два финала
У России по прежнему ноль медалей ?
Ответ Дмитрий Пилипенко_1116851339
У России по прежнему ноль медалей ?
а у твоей страны сколько?
Ответ Дмитрий Пилипенко_1116851339
У России по прежнему ноль медалей ?
Россию не допустили
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото на большом трамплине, Лампартер – 2-й, Херола – 3-й
17 февраля, 13:17
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. 41-летняя Майерс-Тейлор победила в монобобе, Нольте – 2-я, Хамфрис – 3-я
16 февраля, 21:04
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
16 февраля, 20:55
Рекомендуем
Главные новости
Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
38 минут назад
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
51 минуту назад
Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
сегодня, 06:30
Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру, Реттенеггер и Лампартер, Ридзек и Гайгер выступят в командном спринте
вчера, 17:50
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов, Колл, Ансельме и Кистлер выступят в спринтерской гонке
сегодня, 06:04
Канада спаслась в овертайме от Чехии, Клэбо – 10-кратный, пес – звезда дня и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Олимпиада-2026. Фристайл. Ци Гуанпу, Сунь Цзясюй, Ли Тяньма, Лиллис, Рот выступят в акробатике
сегодня, 05:55
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп, Фаттон, Ягерчикова, Родригес, Де Сильвестро выступят в спринтерской гонке
сегодня, 05:54
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян – в фигурном катании
сегодня, 03:00
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 02:50
Ко всем новостям
Последние новости
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Рекомендуем