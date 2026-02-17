Олимпиада-2026, 17 февраля, все медали дня: Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне, Италия и Канада – командные гонки в коньках, немцы заняли весь пьедестал в бобслее
17 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
17 февраля, вторник
Сноуборд
Слоупстайл, женщины – соревнования перенесены.
Лыжное двоеборье
Большой трамплин + гонка 10 км
1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия)
2. Йоханнес Лампартер (Австрия)
3. Илкка Херола (Финляндия)
Биатлон
Эстафета, мужчины
1. Франция
2. Норвегия
3. Швеция
Конькобежный спорт
Командная гонка преследования, мужчины
1. Италия
2. США
3. Китай
Командная гонка преследования, женщины
1. Канада
2. Нидерланды
3. Япония
Бобслей
Двойки, мужчины
1. Йоханнес Лохнер – Георг Фляйшхауэр (Германия)
2. Франческо Фридрих – Александер Шуллер (Германия)
3. Адам Аммур – Александер Шаллер (Германия)
Фристайл
Биг-эйр, мужчины
1. Турмуд Фрустад (Норвегия)
2. Мак Форхенд (США)
3. Матей Шванцер (Австрия)
Из вчерашних событий хочется упомянуть великолепную истерику Атле Ли Макграта, завалившего чемпионскую попытку в слаломе. Как тот пингвин, он выбросил лыжи и палки и пошёл умирать в горы. Полиция и МЧС бросились его спасать и, наверно, спасли. А в командных прыжках с трамплина вмешалась непогода, и организаторы не стали ждать окна для последних четырех спортсменов. Взяли и отменили результаты финального раунда. Немцам и японцам было обидно, а вот полякам и норвежцам -- не было. Победителям, австрийцам, тем более.
Мужские соревнования двоеборцев (большой трамплин), надеюсь, будут такими же захватывающими, как и первые. Где-то к седьмому километру дистанции лыжников начинают оставлять силы, и произойти может что угодно. После трамплина станет более-менее понятен расклад на гонку.
Далее состоится одно из главных событий Олимпиады: мужская биатлонная эстафета. Раньше, годы и олимпиады назад, для меня это было самое любимое спортивное соревнование ever. Сейчас мне больше по душе лыжи, но поклонников у биатлона в разы больше. Неожиданностью станет победа не Франции или не Норвегии. Кажется, они одинаково сильны и стабильны. Но застрелиться может любой, мы знаем примеры. За бронзу по идее должны сразиться шведы и немцы, но см. выше.
Ближе к вечеру конькобежцы сразятся за медали в командных гонках преследования. По результатам 1/4 финала у мужчин ожидается битва между итальянцами и американцами, и тут может состояться сенсация. Американцы выиграли практически все турниры за последние два года, поставили кучу мировых рекордов, но два дня назад в забеге проиграли хозяевам Игр, которые выставили сборную мечты. Посмотрим, будет интересно.
А у женщин ещё сложнее, за золото поспорят три сборных: Канада, Япония и Нидерланды. Тут я даже прогнозировать не стану, там все чемпионки, там все красавицы.
Вечером, около 9, выйдут на лёд фигуристки. Программа короткая, но очень нервная. Пожелаем удачи Аделии Петросян! Ну и остальным девушкам тоже.