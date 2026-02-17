  • Спортс
  • Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
67

Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022

Миура и Кихара побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную.

Японская спортивная пара Рику МиураРюичи Кихара установила новый мировой рекорд по баллам за произвольную программу.

Фигуристы получили 158,13 балла за прокат на Олимпиаде в Милане.

Предыдущий рекорд (157,46) принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, он был установлен на чемпионате Европы 2022 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Козловский в целом высказал все, что он об этом рекорде думает)
Ну очень хотят японцам отдать золото, а ошибка в короткой стоила дорого.
Ответ Sportsfan
Козловский в целом высказал все, что он об этом рекорде думает) Ну очень хотят японцам отдать золото, а ошибка в короткой стоила дорого.
Тянут прямо за уши к золоту. Судьи должны стоять вместе с ними на награждении.
Ответ Evgen Vynokurov
Тянут прямо за уши к золоту. Судьи должны стоять вместе с ними на награждении.
А вы б кого к золоту тянули?
Ну это треш, конечно. Если бы не провал в КП, то им бы не рисовали сегодня никаких мировых рекордов)
Ответ Entela Ivanko
Ну это треш, конечно. Если бы не провал в КП, то им бы не рисовали сегодня никаких мировых рекордов)
Балаган.
Сравнивать МГ и японцев - себя не уважать
только не они побили, а судьи, ведомые япона федрой и япона спонсорами
При всем уважении там и 150 не было
Такие же грибища теперь насыпят американкам в одиночке для золота, медали поделили и все довольны
Ответ scjg2r8njk
Такие же грибища теперь насыпят американкам в одиночке для золота, медали поделили и все довольны
Упаси Боже🙏
Кто смотрел японцев, как вам, по мнению судей, ЛУЧШИЙ ПРОКАТ В ИСТОРИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ?)))))
Ответ RAJAN GOSLINK
Кто смотрел японцев, как вам, по мнению судей, ЛУЧШИЙ ПРОКАТ В ИСТОРИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ?)))))
Мрак и тьма))
Средний, крепкий, надёжный, на бронзу сойдет
Ответ RAJAN GOSLINK
Кто смотрел японцев, как вам, по мнению судей, ЛУЧШИЙ ПРОКАТ В ИСТОРИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ?)))))
буагагага
Я в шоке…. Где мишки, а где японцы…..Ужас
Судейство на этой Олимпиаде всё больше пробивает дно
Провал японской пары в кп заставил судей тянуть эту пару изо всех сил на первое место; тянули-тянули, старались-старались и перестарались в итоге - аж на рекорд вытянули, - ну какой может быть там рекорд в реальности?! - где Мишина/Галлямов, и где эти японцы, ё-моё??!..
