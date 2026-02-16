Фото
146

Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду в Милане. Ее сопровождали Тутберидзе и Глейхенгауз

Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян вышла на первую тренировку на олимпийском льду в Милане. 

Фигуристку сопровождали тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз

В прогоне произвольной программы фигуристка сделала двойной тулуп (вместо четверного), четверной тулуп, двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, каскад тройной флип – двойной риттбергер. Вне прогона она упала с четверного тулупа, а затем прыгнула его чисто.

Петросян выступит с короткой программой на Олимпиаде 17 февраля. Она выйдет на лед в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольная программа пройдет 19 февраля.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
С Богом, Аделия! Поддержка тебе - от Этери и Даниила! Верим, любим, надеемся на лучшее!
Ответ Александр Скворцов
С Богом, Аделия! Поддержка тебе - от Этери и Даниила! Верим, любим, надеемся на лучшее!
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Языченко
Комментарий скрыт
У вас синдром Туретта?
Какое счастье, что Аделька не одна. Все нужные люди, а именно Этери, Даня и мама рядом, это должно успокоить ее
Ответ esctyyyyy
Какое счастье, что Аделька не одна. Все нужные люди, а именно Этери, Даня и мама рядом, это должно успокоить ее
соберись, Адель, осталось мало, покажи характер
Петя и Малинин наблюдают за разминкой
Аделии - МАКСИМАЛЬНОЙ УДАЧИ !
С Этери и Глейхом - это хорошо.
Значит идиотский запрет снят.
Ответ Figaro_13
С Этери и Глейхом - это хорошо. Значит идиотский запрет снят.
Не снят.Турберидзе может находится на тренировочном катке(аккредитована как тренер Егадзе).На бортике стоять -нет
Ответ beltravel71
Не снят.Турберидзе может находится на тренировочном катке(аккредитована как тренер Егадзе).На бортике стоять -нет
Комментарий скрыт
Рядом с бортиком Гуменник, Торгашев и Малинин.
Только бы Аделия справилась с нервами и давлением, сделала свой контент и не думала о местах. Удачи !
Отличные новости! Значит и Тутберидзе дали нейтральный статус! Становится спокойнее за Аделию!
Ответ tativansk
Отличные новости! Значит и Тутберидзе дали нейтральный статус! Становится спокойнее за Аделию!
Теперь есть кому поддержать и успокоить. Это главное. А мастерства у Аделии достаточно. Всё должно быть хорошо!
Ответ tativansk
Отличные новости! Значит и Тутберидзе дали нейтральный статус! Становится спокойнее за Аделию!
Нет, она так и аккредитована Грузией. Они всегда ездили один спортсмен один тренер. И выходили к бортику вместе. Просто маразм ису тут не работает.
Прогон рабочий у Аделии получился. Главный итог - четверной тулуп есть, пусть и не железобетонный. От трикселя, судя по всему, действительно решили отказаться, ставка будет на произвольную с двумя тулупами. Чистота тренировочных прогонов меня мало интересует, на ЧР вон Аделия отбомбила чистоганом на тренировке, а итог мы все видели. Главное в этот раз правильно настроиться и откатать в нужный момент на все деньги.
В прогоне ПП 1 4т чисто, 1 бабон. Аксель не тренировала пока. Но разминала лутц ритт
