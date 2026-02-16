Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду в Милане. Ее сопровождали Тутберидзе и Глейхенгауз

Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян вышла на первую тренировку на олимпийском льду в Милане.

Фигуристку сопровождали тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз .

В прогоне произвольной программы фигуристка сделала двойной тулуп (вместо четверного), четверной тулуп, двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, каскад тройной флип – двойной риттбергер. Вне прогона она упала с четверного тулупа, а затем прыгнула его чисто.

Петросян выступит с короткой программой на Олимпиаде 17 февраля. Она выйдет на лед в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольная программа пройдет 19 февраля.