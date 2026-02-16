63

Ассоциация фигурного катания США не будет подавать апелляцию на результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026

США не будут подавать апелляцию на результаты Олимпиады в танцах на льду.

Ассоциация фигурного катания США (USFS) не собирается обжаловать результаты соревнований в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс завоевал серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону. После этого многие болельщики раскритиковали итоги турнира. 

«Было много вдумчивых, а порой и эмоциональных дискуссий о соревнованиях в танцах на льду на Олимпиаде. После Игр мы вместе с Мэдисон и Эваном обсудим, как лучше всего поддержать их и будущее этого вида спорта», – заявил генеральный директор USFS Мэтт Фаррелл. 

USA Тоday отмечает, что 24-часовой срок для обжалования результатов после соревнований давно истек.

Главная несправедливость в танцах – не победа Фурнье-Бодри и Сизерона, а попытка ее отобрать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: USA Today
Там уже фанаты напересчитывали баллы и пришли к выводу, что как ни крути, даже за вычетом нац.судей, все равно ФБС получаются выше Чоков. А если пересматривать судейскую систему ретроспективно за прошедшие 4 года, то может оказаться, что Чокам парочку медалей надо Пайпер и Полю отдавать.
Ответ Sportsfan
Там уже фанаты напересчитывали баллы и пришли к выводу, что как ни крути, даже за вычетом нац.судей, все равно ФБС получаются выше Чоков. А если пересматривать судейскую систему ретроспективно за прошедшие 4 года, то может оказаться, что Чокам парочку медалей надо Пайпер и Полю отдавать.
🤣 их фанаты?))
Ответ Sportsfan
Там уже фанаты напересчитывали баллы и пришли к выводу, что как ни крути, даже за вычетом нац.судей, все равно ФБС получаются выше Чоков. А если пересматривать судейскую систему ретроспективно за прошедшие 4 года, то может оказаться, что Чокам парочку медалей надо Пайпер и Полю отдавать.
Эх, а так хотелось)) на самом деле там такая разница в классе, что-то она видна невооружённым взглядом
Не считаю, что ЧБ должны были выиграть, но систему судейства в ФК и отсутствие нормальной возможности аппеляций надо пересматривать.

Ибо это уже открыто не спортивные результаты, а соревнования по «побочным эффектам» и показателям, не входящим в список критериев оценивания.
Ответ Yasenka
Не считаю, что ЧБ должны были выиграть, но систему судейства в ФК и отсутствие нормальной возможности аппеляций надо пересматривать. Ибо это уже открыто не спортивные результаты, а соревнования по «побочным эффектам» и показателям, не входящим в список критериев оценивания.
То ли ещё будет, если примут эти бредовые изменения с делением на техническую и артистическую программы.
Ответ Nyaska
То ли ещё будет, если примут эти бредовые изменения с делением на техническую и артистическую программы.
Честно говоря, пусть уже принимают. Я наконец перестану смотреть и тратить свои нервы)
Побоялись выйти на самих себя
Эмоции улеглись, взглянули правде в лицо.
Невооружённым взглядом видно, что произвольный танец Лоранс и Гиойма на голову выше Чок и Бейтс.
Это шедевр. Даже несмотря на небольшой косяк Гийома на твизлах. За что с него тут же и сняли уровень. Американцы проиграли танцем, постановкой, эмоциями, которые были от танца. Французы были волшебны, американцы - рабочий техничный прокат программы.

Пускали пыль в глаза своими бесконечными юбками, а сам танец был ничего особенного. Не на том Мэдисон сфокусировалась. Если бы это был дизайнерский конкурс, то может и выиграли, и то не факт, Гийом тоже задизайнил платье Лоранс очень красивое в произвольном танце.
Так что даже тут поражение.
А был бы Гуменник американцем,вой бы подняли на весь мир
Ответ beltravel71
А был бы Гуменник американцем,вой бы подняли на весь мир
Был бы Гуменник в американской федре у него было бы золото.
Чет слабину дают американцы.
Надо было в этот же день арестовать судей, посмевших поставить американскую пару только на 2 место. Дать еще один дополнительный прокат без конкурентов и уже как следует оценить его правильно.
На в первой же…
промыли глаза, пересмотрели прокаты, и наконец-то увидели разницу
Сторговались по Алисе?
Подавай, не подавай аппеляцию - танцевальная пара Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон по праву победители Олимпиады!
Ответ Дядя Коля 026
Подавай, не подавай аппеляцию - танцевальная пара Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон по праву победители Олимпиады!
Согласна, американцы слишком рано себе медаль повесили. Все бывает, так что, что есть, то есть. Так-то у них уже два золота, одно вообще наше по праву с 2022 года
Амерфедра получает то, что заслужила-щелчки по носу!
Гнали всех в командник, рвать жилы за эту медаль, ценность которой для спортсменов не та, что в личке.
Гнали Малинина устанавливать исторический рекорд с 4А - не надо было гнаться за этим, 4А и так его прыжок, он один в мире делал его чисто и приземлял, рекорд уже незыблем.
Ну доказали натягиванием всего что возможно, в том числе лысого паоника на высокие места, что вы типа сильная команда в фк. И че?))
уверена, что ни Малинина, ни Чоков это золото не греет.
Когда-то нашу Столбову спросили, какая медаль дороже: личное серебро или золото командника? она не задумывалась и сказала: серебро.
Ответ bezsugar
Амерфедра получает то, что заслужила-щелчки по носу! Гнали всех в командник, рвать жилы за эту медаль, ценность которой для спортсменов не та, что в личке. Гнали Малинина устанавливать исторический рекорд с 4А - не надо было гнаться за этим, 4А и так его прыжок, он один в мире делал его чисто и приземлял, рекорд уже незыблем. Ну доказали натягиванием всего что возможно, в том числе лысого паоника на высокие места, что вы типа сильная команда в фк. И че?)) уверена, что ни Малинина, ни Чоков это золото не греет. Когда-то нашу Столбову спросили, какая медаль дороже: личное серебро или золото командника? она не задумывалась и сказала: серебро.
Ну вообще-то лысый парник прыгнул выше своих возможностей и вытянул команду. Иначе бы случилось равенство очков с японцами
