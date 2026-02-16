Ассоциация фигурного катания США не будет подавать апелляцию на результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026

США не будут подавать апелляцию на результаты Олимпиады в танцах на льду.

Ассоциация фигурного катания США (USFS) не собирается обжаловать результаты соревнований в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс завоевал серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону . После этого многие болельщики раскритиковали итоги турнира.

«Было много вдумчивых, а порой и эмоциональных дискуссий о соревнованиях в танцах на льду на Олимпиаде . После Игр мы вместе с Мэдисон и Эваном обсудим, как лучше всего поддержать их и будущее этого вида спорта», – заявил генеральный директор USFS Мэтт Фаррелл.

USA Тоday отмечает, что 24-часовой срок для обжалования результатов после соревнований давно истек.

