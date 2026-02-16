Ассоциация фигурного катания США не будет подавать апелляцию на результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026
Ассоциация фигурного катания США (USFS) не собирается обжаловать результаты соревнований в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.
Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс завоевал серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону. После этого многие болельщики раскритиковали итоги турнира.
«Было много вдумчивых, а порой и эмоциональных дискуссий о соревнованиях в танцах на льду на Олимпиаде. После Игр мы вместе с Мэдисон и Эваном обсудим, как лучше всего поддержать их и будущее этого вида спорта», – заявил генеральный директор USFS Мэтт Фаррелл.
USA Тоday отмечает, что 24-часовой срок для обжалования результатов после соревнований давно истек.
Главная несправедливость в танцах – не победа Фурнье-Бодри и Сизерона, а попытка ее отобрать
Ибо это уже открыто не спортивные результаты, а соревнования по «побочным эффектам» и показателям, не входящим в список критериев оценивания.
Невооружённым взглядом видно, что произвольный танец Лоранс и Гиойма на голову выше Чок и Бейтс.
Это шедевр. Даже несмотря на небольшой косяк Гийома на твизлах. За что с него тут же и сняли уровень. Американцы проиграли танцем, постановкой, эмоциями, которые были от танца. Французы были волшебны, американцы - рабочий техничный прокат программы.
Пускали пыль в глаза своими бесконечными юбками, а сам танец был ничего особенного. Не на том Мэдисон сфокусировалась. Если бы это был дизайнерский конкурс, то может и выиграли, и то не факт, Гийом тоже задизайнил платье Лоранс очень красивое в произвольном танце.
Так что даже тут поражение.
Надо было в этот же день арестовать судей, посмевших поставить американскую пару только на 2 место. Дать еще один дополнительный прокат без конкурентов и уже как следует оценить его правильно.
На в первой же…
Гнали всех в командник, рвать жилы за эту медаль, ценность которой для спортсменов не та, что в личке.
Гнали Малинина устанавливать исторический рекорд с 4А - не надо было гнаться за этим, 4А и так его прыжок, он один в мире делал его чисто и приземлял, рекорд уже незыблем.
Ну доказали натягиванием всего что возможно, в том числе лысого паоника на высокие места, что вы типа сильная команда в фк. И че?))
уверена, что ни Малинина, ни Чоков это золото не греет.
Когда-то нашу Столбову спросили, какая медаль дороже: личное серебро или золото командника? она не задумывалась и сказала: серебро.