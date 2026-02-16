⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B

Ксандра Велзебур победила на 1000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

16 февраля шорт-трекистки разыграли медали на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. Победу одержала Ксандра Велзебур из Нидерландов. Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B. Олимпиада-2026 Милан, Италия Шорт-трек 1000 м, женщины Финал A 1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.28,437 2. Кортни Саро (Канада) – 1.28,523 3. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 1.28,614 4. Арианна Фонтана (Италия) – 1.28,745 5. Гун Ли (Китай) – 1.28,745 Финал B 1. Элиза Конфортола (Италия) – 1.31,099 2. Флоранс Брюнелль (Канада) – 1.31,134 3. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.31,208 4. Алена Крылова (Россия) – 1.31,702