⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B
Ксандра Велзебур победила на 1000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026.
16 февраля шорт-трекистки разыграли медали на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. Победу одержала Ксандра Велзебур из Нидерландов. Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
1000 м, женщины
Финал A
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.28,437
2. Кортни Саро (Канада) – 1.28,523
3. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 1.28,614
4. Арианна Фонтана (Италия) – 1.28,745
5. Гун Ли (Китай) – 1.28,745
Финал B
1. Элиза Конфортола (Италия) – 1.31,099
2. Флоранс Брюнелль (Канада) – 1.31,134
3. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.31,208
4. Алена Крылова (Россия) – 1.31,702
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
63 комментария
отличный вид спорта - можешь первым не приходить, просто падай, и тебя автоматом дальше пропустят)
Путь к золоту австралийца Брэдбери на ОИ-2002, думаю, никому не повторить.
Да, это был уникальный случай
Крылова - везунок, конечно! Дважды прошла, проиграв. Так, глядишь, и медальку зацепит 🙂
кто разбирается, расскажите пожалуйста, почему можно без всяких санкций выходить за границы трассы во внутреннюю часть? со стороны выглядит как срезание трассы и более выгодная траектория.
я тоже этого прикола не понял. Но возможно там можно срезать только на прямых, где выигрыша в длине дистанции нет
Алёна, ну это уже не смешно
Опять упала и финал вышла?
в финал Б
Где два, там и три))
по красоте сделала голландка с лицом ребенка
Крылова самая стабильная из всех участниц
Самая фартовая
Да, стабильно падает
эх, не хватило силенок Алене на финишном круге
Ксандра - милашка стройная!
опять голландцы, что ж такое) красавцы
