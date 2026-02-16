63

⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B

Ксандра Велзебур победила на 1000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

16 февраля шорт-трекистки разыграли медали на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. Победу одержала Ксандра Велзебур из Нидерландов. Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

1000 м, женщины

Финал A

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.28,437

2. Кортни Саро (Канада) – 1.28,523

3. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 1.28,614

4. Арианна Фонтана (Италия) – 1.28,745

5. Гун Ли (Китай) – 1.28,745

Финал B

1. Элиза Конфортола (Италия) – 1.31,099

2. Флоранс Брюнелль (Канада) – 1.31,134

3. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.31,208

4. Алена Крылова (Россия) – 1.31,702

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoАрианна Фонтана
logoАлена Крылова
logoМишель Велзебур
logoСелма Паутсма
logoКим Гил Ли
Кристен Сантос-Грисволд
logoКсандра Велзебур
logoФлоранс Брюннель
logoХанне Десмет
logoКортни Саро
Чхве Мин Джон
logoЭлиза Конфортола
logoсборная Канады жен
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
отличный вид спорта - можешь первым не приходить, просто падай, и тебя автоматом дальше пропустят)
Ответ pele_kan
отличный вид спорта - можешь первым не приходить, просто падай, и тебя автоматом дальше пропустят)
Путь к золоту австралийца Брэдбери на ОИ-2002, думаю, никому не повторить.
Ответ Vanek1411
Путь к золоту австралийца Брэдбери на ОИ-2002, думаю, никому не повторить.
Да, это был уникальный случай
Крылова - везунок, конечно! Дважды прошла, проиграв. Так, глядишь, и медальку зацепит 🙂
кто разбирается, расскажите пожалуйста, почему можно без всяких санкций выходить за границы трассы во внутреннюю часть? со стороны выглядит как срезание трассы и более выгодная траектория.
Ответ special_k
кто разбирается, расскажите пожалуйста, почему можно без всяких санкций выходить за границы трассы во внутреннюю часть? со стороны выглядит как срезание трассы и более выгодная траектория.
я тоже этого прикола не понял. Но возможно там можно срезать только на прямых, где выигрыша в длине дистанции нет
Алёна, ну это уже не смешно
Ответ Влад Безруков
Алёна, ну это уже не смешно
Опять упала и финал вышла?
Ответ HCSibir1989
Опять упала и финал вышла?
в финал Б
по красоте сделала голландка с лицом ребенка
Крылова самая стабильная из всех участниц
Ответ Нагрузки Сборной
Крылова самая стабильная из всех участниц
Самая фартовая
Ответ Нагрузки Сборной
Крылова самая стабильная из всех участниц
Да, стабильно падает
эх, не хватило силенок Алене на финишном круге
Ксандра - милашка стройная!
опять голландцы, что ж такое) красавцы
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде
14 февраля, 20:25
Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
14 февраля, 05:36
Главное на Олимпиаде за минуту: Непряева – 21-я, Плешкова – 19-я, у Фонтаны 13-я медаль, драма в сноуборде, Канада вынесла Чехию – 5:0
13 февраля, 00:15
Рекомендуем
Главные новости
Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15
сегодня, 06:23
Олимпиада-2026. Коньки. Штольц, Нин Чжунъянь, Нейс, Конгсхеуг, Зоннекальб выступят на дистанции 1500 м
сегодня, 05:56
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й
вчера, 20:44
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Сборная Южной Кореи победила в женской эстафете, Италия – 2-я, Канада – 3-я
вчера, 20:12
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я
17 февраля, 15:51
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й
17 февраля, 15:34
Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»
16 февраля, 19:32
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»
16 февраля, 15:53
Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
16 февраля, 12:33
Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»
16 февраля, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем