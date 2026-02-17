  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
155

Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»

Козловский о японской паре Миура – Кихара: на эти баллы они абсолютно не катаются.

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, раскритиковал баллы японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары за произвольную программу на Олимпиаде в Милане.

Японские фигуристы получили за прокат 158,13 балла – это новый мировой рекорд. Козловский комментирует соревнования с Екатериной Бобровой в Okko.

«Я вижу достаточно ровненькую, очень ладненькую партнершу. Но когда мы смотрим на партнера, я не вижу абсолютно никаких линий. Пару мы оцениваем как пару. Мы не можем оценивать исключительно партнершу и говорить: вот партнерша катается, партнер не катается, поэтому мы будем ставить им 9,50 и так далее. Я вижу, что партнерша неплохо владеет коньком в рамках парного катания. Но у партнера я абсолютно не вижу линии.

У них сейчас будет очень (высокая) вторая оценка, это будет опять-таки под 155.

(Видит оценки – 158,13).

Нет, знаешь, Екатерина, я могу сказать, что это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу – это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать? Что 4 года назад с четверной подкруткой Суй и Хань им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы – это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед. Ну что это получается? Мы можем заканчивать турнир уже?

Невозможно, чтобы японский дуэт за выброс флип получил больше надбавочной стоимости, нежели дуэт из Китая. Это абсолютно разные выбросы по объему, по масштабу, по заходу.

Судьи очень были заряжены – их зарядили – на такие баллы, такие результаты. Но, мне кажется, что это уже какой-то перебор», – сказал Козловский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoРику Миура
logoсборная России
logoРюичи Кихара
logoОлимпиада-2026
logoДмитрий Козловский
logoсборная Японии
пары
155 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё правильно сказал Козловский. Самые термоядерные грибы который год у японской пары. Сколько можно 🤦🏻‍♀️ не катают они на такие баллы. Да скоростные и всё. Как были два быстрых одиночника, так и остались. Параллельные прыжки в разных концах катка просто.
Ответ Урагана Эриксен
Всё правильно сказал Козловский. Самые термоядерные грибы который год у японской пары. Сколько можно 🤦🏻‍♀️ не катают они на такие баллы. Да скоростные и всё. Как были два быстрых одиночника, так и остались. Параллельные прыжки в разных концах катка просто.
Комментарий скрыт
Ответ Станислава Чеснокова
Комментарий скрыт
а как надо? в себе держать?
он резковато говорит, но по сути верно
Судейство на этих ОИ это нечто. Поневоле просто перестанешь смотреть фигурное катание. Что до японцев, Козловский абсолютно прав. У этой пары и близко нет такого класса, чтобы получать такие баллы.
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Судейство на этих ОИ это нечто. Поневоле просто перестанешь смотреть фигурное катание. Что до японцев, Козловский абсолютно прав. У этой пары и близко нет такого класса, чтобы получать такие баллы.
Это у других пар нет такого класса , чтобы обыграть так откатавших японцев. Возможно, но далеко не факт, это могли бы сделать российские пары, а здесь... просто другая лига. Что судьи оценками и подчеркнули.
Ответ Mario Balohulli
Это у других пар нет такого класса , чтобы обыграть так откатавших японцев. Возможно, но далеко не факт, это могли бы сделать российские пары, а здесь... просто другая лига. Что судьи оценками и подчеркнули.
Российские пары обошли бы их как стоячих. Срыв подлержки- это сразу вы бытие из борьбы. Без вариантов.
Судейство в фигурке, это жесть. Отбивает любую веру в справедливость.
Ответ Evgen Vynokurov
Судейство в фигурке, это жесть. Отбивает любую веру в справедливость.
В фигурном катании её точно нет
Все правильно Дима сказал. Надоели эти дипломатические речи, подстроенные под то, что подогнали судьи. Судейство устроило очередь во всех видах и междусобойчик разделения медалей - пора уже начать об этом не то что говорить, а кричать на высоком уровне. Устраивать разборы. Отмечать несправедливость. Объяснять в том числе для широкой публики. Иначе как с этим бороться то?
В таких видах спорта давно пора внедрять ИИ для судейства, отстраняя пристрастных и коррумпированных белковых созданий.
Куда делась принципиальность Козловского, когда МБ с очень хорошо заметными (в отличие от японских) косяками на шесть баллов обошли чистых венгров? Ни слова не сказал. Ну, да, это грибы - кого надо грибы.
Ответ Янтарь
Куда делась принципиальность Козловского, когда МБ с очень хорошо заметными (в отличие от японских) косяками на шесть баллов обошли чистых венгров? Ни слова не сказал. Ну, да, это грибы - кого надо грибы.
Вы не понимаете, это другое.
Ответ Янтарь
Куда делась принципиальность Козловского, когда МБ с очень хорошо заметными (в отличие от японских) косяками на шесть баллов обошли чистых венгров? Ни слова не сказал. Ну, да, это грибы - кого надо грибы.
Да не грибы это . Скорость другая. А у венгров катание старорежимное.
Правильно говорит, хватит молчать уже. А вообще, пока зрители смотрят, спортсмены катаются, а петиции и протесты подавать нельзя, так и будет продолжаться. Красивый и отвратительно коррупционный вид спорта. Надо просто всеми вместе устраивать забастовки - билеты не покупать, трансляции не смотреть, а спортсменам вообще отказываться выходить на лёд. Только тогда что-то может измениться в этой продажной системе.
Ответ Юлия Р
Правильно говорит, хватит молчать уже. А вообще, пока зрители смотрят, спортсмены катаются, а петиции и протесты подавать нельзя, так и будет продолжаться. Красивый и отвратительно коррупционный вид спорта. Надо просто всеми вместе устраивать забастовки - билеты не покупать, трансляции не смотреть, а спортсменам вообще отказываться выходить на лёд. Только тогда что-то может измениться в этой продажной системе.
Однако вы смотрите
Ответ Юлия Р
Правильно говорит, хватит молчать уже. А вообще, пока зрители смотрят, спортсмены катаются, а петиции и протесты подавать нельзя, так и будет продолжаться. Красивый и отвратительно коррупционный вид спорта. Надо просто всеми вместе устраивать забастовки - билеты не покупать, трансляции не смотреть, а спортсменам вообще отказываться выходить на лёд. Только тогда что-то может измениться в этой продажной системе.
Пока вы лично не отказались от просмотров- не стоит уговаривать остальных.
Да уже по баллам в команднике было понятно, что эту пару будут тянуть на первое место и в личном турнире. Конечно, остальные пары не навязали им максимальной борьбы, но это не отменяет огромных оценок не по делу у японцев.
Ответ vylysypydystychky
Да уже по баллам в команднике было понятно, что эту пару будут тянуть на первое место и в личном турнире. Конечно, остальные пары не навязали им максимальной борьбы, но это не отменяет огромных оценок не по делу у японцев.
и так никто не смог объяснить аргументированно, что же скрывается за оценками "не по делу"...Откатались в произвольной на максимум, постановка вполне приличная, скорость, прыжки - что ещё надо? "Линии" у партнёра? Смешно.
Ответ Wayfaring Stranger
и так никто не смог объяснить аргументированно, что же скрывается за оценками "не по делу"...Откатались в произвольной на максимум, постановка вполне приличная, скорость, прыжки - что ещё надо? "Линии" у партнёра? Смешно.
А, например, коммент Козловского про выброс флип вы не заметили? От себя могут добавить, например, последняя (насколько помню) поддержка у них выглядела чрезвычайно натужно, на грани срыва, а оценки стоят высокие, уровень максимальный, про поддержку отметила даже комментатор на евроспорте на русском, хотя там комментируют очень сдержанно. Так же, как часто, за подкрутку оценки завышены - у японцев гуляющая ось на подкрутке, партнёрща меняет угол вращения в воздухе, смотрится это небрежно. Это для примера. А если подробно изучить программу, то там скорее ещё обнаружатся завышения. Кроме того, им так же в короткой явно завысили баллы.
Не спорт а Евровидение . Главное управы на них нет
Ответ goddamn2
Не спорт а Евровидение . Главное управы на них нет
Вот да
Хорошее сравнение!!!
Одна политика
В километре друг от друга катаются
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
16 февраля, 21:57
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
16 февраля, 21:25
Александр Жулин: «Не знаю, получится ли у Хазе и Володина выиграть золото. У грузинской и японской пары тоже большие шансы»
16 февраля, 11:57
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
56 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
46 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем