Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»

Козловский о японской паре Миура – Кихара: на эти баллы они абсолютно не катаются.

Российский фигурист Дмитрий Козловский , выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, раскритиковал баллы японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары за произвольную программу на Олимпиаде в Милане.

Японские фигуристы получили за прокат 158,13 балла – это новый мировой рекорд. Козловский комментирует соревнования с Екатериной Бобровой в Okko.

«Я вижу достаточно ровненькую, очень ладненькую партнершу. Но когда мы смотрим на партнера, я не вижу абсолютно никаких линий. Пару мы оцениваем как пару. Мы не можем оценивать исключительно партнершу и говорить: вот партнерша катается, партнер не катается, поэтому мы будем ставить им 9,50 и так далее. Я вижу, что партнерша неплохо владеет коньком в рамках парного катания. Но у партнера я абсолютно не вижу линии.

У них сейчас будет очень (высокая) вторая оценка, это будет опять-таки под 155.

(Видит оценки – 158,13).

Нет, знаешь, Екатерина, я могу сказать, что это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу – это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать? Что 4 года назад с четверной подкруткой Суй и Хань им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы – это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед. Ну что это получается? Мы можем заканчивать турнир уже?

Невозможно, чтобы японский дуэт за выброс флип получил больше надбавочной стоимости, нежели дуэт из Китая. Это абсолютно разные выбросы по объему, по масштабу, по заходу.

Судьи очень были заряжены – их зарядили – на такие баллы, такие результаты. Но, мне кажется, что это уже какой-то перебор», – сказал Козловский.