⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото на большом трамплине, Лампартер – 2-й, Херола – 3-й

Йенс Офтебру победил в двоеборье с большим трамплином на Олимпиаде-2026.

Норвежец Йенс Люрос Офтебру выиграл золото в двоеборье на большом трамплином на Олимпийских играх в Италии. 

Этого его вторая победа на Олимпиаде-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжное двоеборье

Мужчины

Большой трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 5,9

3. Илкка Херола (Финляндия) – 14,8

4. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 41,9

5. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 46,5

6. Эйнар Люрос Офтебру (Норвегия) – 49,3

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
двоеборье
личные соревнования HS-140+10 км (двоеборье)
С медалью Херолу! Снял проклятье с финского двоеборья сначала в Кубке мира, а теперь и на Олимпиаде!
Ответ Heat Wave
С медалью Херолу! Снял проклятье с финского двоеборья сначала в Кубке мира, а теперь и на Олимпиаде!
в смысле? в первой гонке Хирвонен же бронзу уже брал
Ответ Singidunum1389
в смысле? в первой гонке Хирвонен же бронзу уже брал
На большом трамплине! Но вы правы, будем на Олимпиаде их вдвоем считать за снявших полосу неудач. Надеюсь, зацепятся и в команде.

Но вообще я, конечно, сторонник того, чтобы двоеборье сохранили спринт (7,5 км) и индивидуальную гонку (15 км), на первой у хорошо прыгающих сохранялись бы шансы, а на второй пусть бы преимущество у бегущих для отыгрыша был. Правда пока только остается радоваться, что вообще из Олимпиад не выгнали вид :)
Лампартер в великолепной форме, но ему не повезло с тем, что Офтебро решил начать прыгать на уровне топов
Ответ artembabich666
Лампартер в великолепной форме, но ему не повезло с тем, что Офтебро решил начать прыгать на уровне топов
С ним же Риибер работал, помогал ему, вот и результат)
Надеюсь, Офтебро захочет попробовать себя в гладких лыжах. Ханну Манинен делал это в свое время довольно успешно. Я бы посмотрела )
Ответ Heat Wave
Надеюсь, Офтебро захочет попробовать себя в гладких лыжах. Ханну Манинен делал это в свое время довольно успешно. Я бы посмотрела )
Если бы он был не норвежцем, то, может, и попробовал бы..
Наказал Бро. Сбросил австрийского мешка со спины.
Золотой дубль младшего Офтебро.
Ответ Йенс Мустерманн
Золотой дубль младшего Офтебро.
Официально наследник Гробака))
Ответ kikimora bolotnaya
Официально наследник Гробака))
Впитал его опыт в эстафете Пекина, где вместе взяли золото.
Херола на четвёртой для себя Олимпиаде взял медаль.
Здесь в отличии от первой гонки Офтебро все вопросы заранее решил.Ну что ж достойный преемник Риибера.
Ответ Иван Литовченко
Здесь в отличии от первой гонки Офтебро все вопросы заранее решил.Ну что ж достойный преемник Риибера.
Даа достойное наследие там и после фина тоже норги идут
Ну да, для финнов тоже довольно успешная Олимпиада.. Ханну Манинен, например, вообще не имел личных медалей с ОИ.
Ответ Frank Underwood
Ну да, для финнов тоже довольно успешная Олимпиада.. Ханну Манинен, например, вообще не имел личных медалей с ОИ.
Солт Лейк в 2002 там фины все забрали
Это что за комментатор на ЕС - "Картина ДИ Ампеццо"?
надоели уже эти норги, интересно, что за фарму они жрут
Ответ Singidunum1389
надоели уже эти норги, интересно, что за фарму они жрут
Противоасматические препараты
