⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото на большом трамплине, Лампартер – 2-й, Херола – 3-й
Йенс Офтебру победил в двоеборье с большим трамплином на Олимпиаде-2026.
Норвежец Йенс Люрос Офтебру выиграл золото в двоеборье на большом трамплином на Олимпийских играх в Италии.
Этого его вторая победа на Олимпиаде-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжное двоеборье
Мужчины
Большой трамплин + гонка 10 км
1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 5,9
3. Илкка Херола (Финляндия) – 14,8
4. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 41,9
5. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 46,5
6. Эйнар Люрос Офтебру (Норвегия) – 49,3
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Но вообще я, конечно, сторонник того, чтобы двоеборье сохранили спринт (7,5 км) и индивидуальную гонку (15 км), на первой у хорошо прыгающих сохранялись бы шансы, а на второй пусть бы преимущество у бегущих для отыгрыша был. Правда пока только остается радоваться, что вообще из Олимпиад не выгнали вид :)