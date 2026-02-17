⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото на большом трамплине, Лампартер – 2-й, Херола – 3-й

Йенс Офтебру победил в двоеборье с большим трамплином на Олимпиаде-2026.

Норвежец Йенс Люрос Офтебру выиграл золото в двоеборье на большом трамплином на Олимпийских играх в Италии.

Этого его вторая победа на Олимпиаде-2026. Ранее он одержал победу на нормальном трамплине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжное двоеборье

Мужчины

Большой трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 5,9

3. Илкка Херола (Финляндия) – 14,8

4. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 41,9

5. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 46,5

6. Эйнар Люрос Офтебру (Норвегия) – 49,3