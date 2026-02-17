⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и

Японцы Миура и Кихара победили в парном катании на Олимпиаде-2026.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли золото в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. Олимпиада-2026 Милан, Италия Пары Итоговое положение 1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 231,24 2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 221,75 3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,09 4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 215,26 5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 208,64 6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 203,19 7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 200,31 8. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 199,66 9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 194,58 10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 194,11 11. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 192,61 12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 191,86 13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 185,86 14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 180,66 15. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 179,06 16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 178,43 Произвольная программа 1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 158,13 (мировой рекорд) 2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 146,29 3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 141,39 4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 139,08 5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 135,98 6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 131,49 7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 130,25 8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 126,59 9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 126,57 10. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 125,06 11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 122,78 12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 122,71 13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 120,63 14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 114,39 15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 113,78 16. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 112,99 Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026