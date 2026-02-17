2880

⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и

Японцы Миура и Кихара победили в парном катании на Олимпиаде-2026.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли золото в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 231,24

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 221,75

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,09

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 215,26

5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 208,64

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 203,19

7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 200,31

8. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 199,66

9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 194,58

10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 194,11

11. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 192,61

12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 191,86

13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 185,86

14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 180,66

15. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 179,06

16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 178,43

Произвольная программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 158,13 (мировой рекорд)

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 146,29

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 141,39

4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 139,08

5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 135,98

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 131,49

7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 130,25

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 126,59

9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 126,57

10. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 125,06

11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 122,78

12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 122,71

13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 120,63

14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 114,39

15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 113,78

16. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 112,99

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
У американцев уже увели из под носа две золотые, в танцах и у мужчин. Японцы тоже без золота у мужиков, еще и пара фаворит провалилась в короткой. Выиграют здесь немцы или грузины, и я представляю, какие термоядерные грибы зарядят обе федерации, японская и американская, в своих дев)
Эмбер Гленн... Такая деревяшка без элементарного хорео, скольжения с дубовыми прыгами не может быть ОЧ, так просто не должно быть))
американцам уже подарили на всю команду золотых медалей, хватит им
Я все понимаю, обояшки, милые, но по факту: они несутся и хореографии там нет, поддержки мало того, что сбоят так ещё и с простыми входами-выходами, подкрутка вечно на плечо, а прыжки на разных сторонах катка. Конечно они смотрятся легко, когда не парятся за качество элементов и сложность хореографии.
Какие 150+? Какой мировой рекорд? Мы же не слепые и видели китайцев на прошлой олимпиаде, видели Тарасову с Морозовым, Волосожар с Траньковым, Савченко! Вот это было катание! А это что?
Около 210 их реальность
Яплнцы назначены фаворитами, что то типа поул позишн. И неважно умеют они что то или нет, назначены и всё.
ПС единственные прокатали 2 проги чисто и даже в медали не попали. Вот и всё, что надо знать о судействе. Я думала меня после мужской одиночки уже ничем не удивишь, но судьи и тут постарались
Почему-то их судьи не любят
А что Дмитрий говорит не так, все по делу. Никакими 150 там не пахнет, когда в команднике им 155 поставили, у меня чуть челюсть не отпала. Особенно помятая о выступлениях наших пар на международке
я согласна с Козловским, это перебор
Что хочу сказать
У нас Алена Косторная бы тут не затерялась вообще)
Ох увидеть бы их хоть раз на соревнованиях. И все-таки Алена катальщица гениальная, ее Ангел - это что-то
мы как заслуженные костоботы ещё дождемся этого)
Чем мне нравится Козловский, так это тем, что не боится высказывать свое мнение, причем по существу.
Потому что он прав
Как раз Козловский далеко не по каждому поводу будет высказывать мнение. Если мнение будет расходиться с линией партии, то он промолчит.
Козловский хорошо комментирует, что вы все на него набросились)) У него просто кровь из глаз идет при просмотре пары на ОИ с двойным сальховым)
Ну сидел бы дома, кота воспитывал. Энберт лучше намного, без спитчей и умничания.
Какого кота?
Итого :
1. Японцам накинули, конечно, от души, что в короткой , что в ПП. Не нравится мне эта пара, уж простите. Мало в ней и эмоций , и вообще парного. Подкрут на плечо , прыжки за остановку друг от друга , до этого были надежные поддержки ( ну так она ростом 145 см, ясное дело), ну тут с ними не так уж и хорошо все. Носятся да, но они же по прямой и по кругу туда -сюда летают. Программы у них в принципе все одинаковые, что бы они не катали, бег на льду с вкраплением элементов. Может, они и должны победить сегодня , но баллы …,
2. Настюха Савченко -метелкина - красотка. Характер у нее из всех щелей прет. Вот так реально будет своего валидольного Луку до олимпийского золота тащить, не останет. Главное , без травм. Слюсаренко -топ, ему домик в горах , домик на морях , погреб вина, стадо баранов за заслуги перед Сакартвело. Очень рада за Маку , она вкладывается на все 200 процентов, были бы все федерации такие ФК бы процветало.
3. ХВ вроде и расстроены должны быть, а вроде и нет. Все для них совпало как надо, на прошлых играх Минерва в ПП не отобралась, а Володин без партнерши сидел. А тут - хоп и медали главных стартов и бронза Олимпиады. Володин -просто топ -парник , хоть убейте, не пойму, как ему не нашлось партнерши в РФ( знаю , что они были, но у в ФК партнеров единицы , еще и с фигурой гладиатора ) . Но, видимо, были причины в нем самом.
4. ПС просто супер, у них еще все впереди. Они очень техничны , стрессоустойчивы, а теперь еще и причесаны , хоть и скучноваты , без перчинки. Реально Петрова и Тихонов. Стервозности в них не хватает что ли.
5. Опустите китайцев отдыхать. Свободу партнеру , больницы - партнерше.
6. И поздравляю Деанну с тем , что она несмотря ни на что доехала до этих игр. Ее история великолепна сама по себе. Женщина -пожар.
Ждем все наши пары на МС
Особенно Дмитрия - отца выбросов , повелителя шпагатов , лучезарного и луноликого Козловского )
Да, похожи на Тихонова-Петрову.
Повелитель шпагатов - это пять) готовый ник на Спортс
17 баллов разница, только у японцев сорванный прокат КП, а у венгров все чисто
