⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли золото в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 231,24
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 221,75
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,09
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 215,26
5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 208,64
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 203,19
7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 200,31
8. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 199,66
9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 194,58
10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 194,11
11. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 192,61
12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 191,86
13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 185,86
14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 180,66
15. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 179,06
16. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 178,43
Произвольная программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 158,13 (мировой рекорд)
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 146,29
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 141,39
4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 139,08
5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 135,98
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 131,49
7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 130,25
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 126,59
9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 126,57
10. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 125,06
11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 122,78
12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 122,71
13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 120,63
14. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 114,39
15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 113,78
16. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 112,99
Какие 150+? Какой мировой рекорд? Мы же не слепые и видели китайцев на прошлой олимпиаде, видели Тарасову с Морозовым, Волосожар с Траньковым, Савченко! Вот это было катание! А это что?
Около 210 их реальность
У нас Алена Косторная бы тут не затерялась вообще)
1. Японцам накинули, конечно, от души, что в короткой , что в ПП. Не нравится мне эта пара, уж простите. Мало в ней и эмоций , и вообще парного. Подкрут на плечо , прыжки за остановку друг от друга , до этого были надежные поддержки ( ну так она ростом 145 см, ясное дело), ну тут с ними не так уж и хорошо все. Носятся да, но они же по прямой и по кругу туда -сюда летают. Программы у них в принципе все одинаковые, что бы они не катали, бег на льду с вкраплением элементов. Может, они и должны победить сегодня , но баллы …,
2. Настюха Савченко -метелкина - красотка. Характер у нее из всех щелей прет. Вот так реально будет своего валидольного Луку до олимпийского золота тащить, не останет. Главное , без травм. Слюсаренко -топ, ему домик в горах , домик на морях , погреб вина, стадо баранов за заслуги перед Сакартвело. Очень рада за Маку , она вкладывается на все 200 процентов, были бы все федерации такие ФК бы процветало.
3. ХВ вроде и расстроены должны быть, а вроде и нет. Все для них совпало как надо, на прошлых играх Минерва в ПП не отобралась, а Володин без партнерши сидел. А тут - хоп и медали главных стартов и бронза Олимпиады. Володин -просто топ -парник , хоть убейте, не пойму, как ему не нашлось партнерши в РФ( знаю , что они были, но у в ФК партнеров единицы , еще и с фигурой гладиатора ) . Но, видимо, были причины в нем самом.
4. ПС просто супер, у них еще все впереди. Они очень техничны , стрессоустойчивы, а теперь еще и причесаны , хоть и скучноваты , без перчинки. Реально Петрова и Тихонов. Стервозности в них не хватает что ли.
5. Опустите китайцев отдыхать. Свободу партнеру , больницы - партнерше.
6. И поздравляю Деанну с тем , что она несмотря ни на что доехала до этих игр. Ее история великолепна сама по себе. Женщина -пожар.
Ждем все наши пары на МС
Особенно Дмитрия - отца выбросов , повелителя шпагатов , лучезарного и луноликого Козловского )