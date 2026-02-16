⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
Фристайлистка Олдем выиграла золото в биг-эйре на Олимпиаде-2026, Гу Эйлин – 2-я.
Канадская фристайлистка Меган Олдем победила в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Биг-эйр, женщины
1. Меган Олдем (Канада) – 180,75
2. Гу Эйлин (Китай) – 179,00
3. Флора Табанелли (Италия) – 178,25
4. Кирсти Муир (Великобритания) – 174,75
5. Лара Вольф (Австрия) – 169,75
6. Наоми Урнесс (Канада) – 168,75
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
за Меган рада.
жалко Кирсти не улучшила попытки.
В БА будет интересно, да.
Ну и мужской БА завтра будет мега интересный, там вообще невозможно даже предсказать. Человек 8 точно на 1 место могут залететь.
абсолютно не представляю кто победит. Грамотная стратегия точно там нужна.
Маку, что-то в квале много дали за свитч tc 19 mu, надеюсь в финале не накинут заранее как в x games, не сказать, что трюк прямо колоссальный.
хотелось бы увидеть на подиуме Матея, Тормода и Луку))))
бринбеки низко оценивают. жаль.
но высоко оценивают баттеры, это радует. и сложные bio.
откровенных spin to win нет в 12ке, кроме Подмилсака.
ну и трамплин ниже, чем на x games ( всегда так строят), 23 не увидим, 21 тоже врятли.
специально, думаю, сделали ниже.
чтоб не дать группе тех, кто прыгает 21-23 оторваться с концами)))) для интриги.