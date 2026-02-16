  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
50

⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я

Фристайлистка Олдем выиграла золото в биг-эйре на Олимпиаде-2026, Гу Эйлин – 2-я.

Канадская фристайлистка Меган Олдем победила в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Биг-эйр, женщины

1. Меган Олдем (Канада) – 180,75

2. Гу Эйлин (Китай) – 179,00

3. Флора Табанелли (Италия) – 178,25

4. Кирсти Муир (Великобритания) – 174,75

5. Лара Вольф (Австрия) – 169,75

6. Наоми Урнесс (Канада) – 168,75

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoФлора Табанелли
результаты
сборная Китая жен
logoсборная Финляндии жен
Кирсти Муир
logoГу Эйлин
logoсборная Италии жен
logoсборная Канады жен
logoМатильда Гремо
logoМеган Олдем
биг-эйр (фристайл)
фристайл
сборная Швейцарии жен
сборная Великобритании жен
Анни Карава
logoОлимпиада-2026
logoсборная Австрии жен
Лара Вольф
Наоми Урнесс
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так приложилась итальянка и как не в чем не бывало вскочила и улыбается) Если бы я так упал, за мной бы уже катафалк ехал бы..)
Ответ Frank Underwood
Так приложилась итальянка и как не в чем не бывало вскочила и улыбается) Если бы я так упал, за мной бы уже катафалк ехал бы..)
в полутрубе так то кореянку вообще в больницу отправляли, а оно вот как вышло )
Какая же противная Гу. Сразу после прыжка быстро снимает маску и начинает на камеру глазками хлопать. Продает себя 24/7
Ответ darksidemood
Какая же противная Гу. Сразу после прыжка быстро снимает маску и начинает на камеру глазками хлопать. Продает себя 24/7
она очень популярная девушка, основной заработок рекламные контракты, это ее работа.
Жалко рыженькую милаху
Ответ darksidemood
Жалко рыженькую милаху
Обидно, когда тебя обходят в последней попытке. Но бриты тут берут либо золото, либо ничего.
Капец в Италии уже и фристайл подтянули
Ответ darksidemood
Капец в Италии уже и фристайл подтянули
да у них в целом все норм с фрискиингом. Маркус Эдер один дорого стоит. Миро Табанели в прошлом году на Х-геймз взял золото первым в мире приземлив 7 оборотов.
Гу 5 стартов ОИ - 5 медалей, эффективность зашкаливает)
Надеюсь эту симпатичную маленькую канадку никто не опередит.
Ответ Frank Underwood
Надеюсь эту симпатичную маленькую канадку никто не опередит.
дак последний ран у нее. Гу с серебром ( возьмет свое золото думаю в пайпе), третья- Итальянка.молодец, успела таки хоть на бронзу восстановиться.
за Меган рада.
жалко Кирсти не улучшила попытки.
Ответ ancora85
дак последний ран у нее. Гу с серебром ( возьмет свое золото думаю в пайпе), третья- Итальянка.молодец, успела таки хоть на бронзу восстановиться. за Меган рада. жалко Кирсти не улучшила попытки.
Да, я просто не сориентировался. Думал, там еще 3 человека, а Мьюр же второй шла перед 3 раном. На TNT Sports прям висит разочарование по поводу Мьюр.
Второе золото канады на играх, ура
Гу Айлин какой-то недостаточно собранной на этих Играх выглядит, это и в слоупстайле и в квале БигЭйра было видно. Тем не менее, её огромный талант все равно может позволить ей за золото побороться, но и если она вообще без медалей окажется тут, тоже не удивлюсь..
Ответ Nav80
Гу Айлин какой-то недостаточно собранной на этих Играх выглядит, это и в слоупстайле и в квале БигЭйра было видно. Тем не менее, её огромный талант все равно может позволить ей за золото побороться, но и если она вообще без медалей окажется тут, тоже не удивлюсь..
в суперпайпе она - явная фаворитка, у Зоуи Аткин чуть проще программа и немного слабее трюки, амплитуда ниже. Остальные катаются откровенно хуже.
В БА будет интересно, да.

Ну и мужской БА завтра будет мега интересный, там вообще невозможно даже предсказать. Человек 8 точно на 1 место могут залететь.
Айлин без медали нынче.
Ответ Frank Underwood
Айлин без медали нынче.
Бывает, что медийность мешает. А в Пекине помогали родные стены. В любом случае, у Айлин всё хорошо в жизни. Можно только позавидовать
Ответ Frank Underwood
Айлин без медали нынче.
еще третья попытка. учитывая, что в 1 у нее 90, то если рискнет и сделает что-то крутое, то могут дать 93-94 балла и будет сложно ее опередить. Еще ничего не решено. погода - плохая, скорости похоже ниже, девочки не рискуют 16 ки прыгать сразу.
Бах чего такой счастливый
Ответ darksidemood
Бах чего такой счастливый
Судя по всему, тут все счастливые - все улыбаются и смеются даже после падений.
Ответ Frank Underwood
Судя по всему, тут все счастливые - все улыбаются и смеются даже после падений.
вот завтра будет просто жара в мужском БА.
абсолютно не представляю кто победит. Грамотная стратегия точно там нужна.

Маку, что-то в квале много дали за свитч tc 19 mu, надеюсь в финале не накинут заранее как в x games, не сказать, что трюк прямо колоссальный.
хотелось бы увидеть на подиуме Матея, Тормода и Луку))))
бринбеки низко оценивают. жаль.
но высоко оценивают баттеры, это радует. и сложные bio.

откровенных spin to win нет в 12ке, кроме Подмилсака.

ну и трамплин ниже, чем на x games ( всегда так строят), 23 не увидим, 21 тоже врятли.
специально, думаю, сделали ниже.
чтоб не дать группе тех, кто прыгает 21-23 оторваться с концами)))) для интриги.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бриньоне победила в гигантском слаломе, Хектор и Стьернесунн – 2-е
15 февраля, 13:29
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила в эстафете, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
14 февраля, 12:17
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе, Адамчикова – 2-я, Мойоли – 3-я
13 февраля, 13:49
Рекомендуем
Главные новости
Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
37 минут назад
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
50 минут назад
Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
сегодня, 06:30
Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру, Реттенеггер и Лампартер, Ридзек и Гайгер выступят в командном спринте
вчера, 17:50
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов, Колл, Ансельме и Кистлер выступят в спринтерской гонке
сегодня, 06:04
Канада спаслась в овертайме от Чехии, Клэбо – 10-кратный, пес – звезда дня и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Олимпиада-2026. Фристайл. Ци Гуанпу, Сунь Цзясюй, Ли Тяньма, Лиллис, Рот выступят в акробатике
сегодня, 05:55
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп, Фаттон, Ягерчикова, Родригес, Де Сильвестро выступят в спринтерской гонке
сегодня, 05:54
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян – в фигурном катании
сегодня, 03:00
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 02:50
Ко всем новостям
Последние новости
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Рекомендуем