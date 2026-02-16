⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я

Фристайлистка Олдем выиграла золото в биг-эйре на Олимпиаде-2026, Гу Эйлин – 2-я.

Канадская фристайлистка Меган Олдем победила в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Биг-эйр, женщины

1. Меган Олдем (Канада) – 180,75

2. Гу Эйлин (Китай) – 179,00

3. Флора Табанелли (Италия) – 178,25

4. Кирсти Муир (Великобритания) – 174,75

5. Лара Вольф (Австрия) – 169,75

6. Наоми Урнесс (Канада) – 168,75