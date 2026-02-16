  • Спортс
  Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»
Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»

Наталья Коростелева, призер ОИ-2010 и мама российского лыжника Савелия Коростелева, высказалась об участии сына и Дарьи Непряевой в Олимпиаде-2026. 

Коростелев и Непряева соревнуются на Играх в Италии в нейтральном статусе. Они выступят в марафонах 21 февраля. В прошедших гонках россияне не завоевали наград. 

«В любом случае, это уже страница новой истории в российских лыжных гонках, потому что представительство России хоть и в нейтральном статусе, но оно есть. В количестве двух человек, но они этого добились.

Что Даша, что Савелий. И они уже творят новую историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют, видят, насколько они позитивные. Они представляют нашу страну.

По их поведению, интервью, общению складывается представление о нашей стране. Эта миссия не менее важная, как они представляют нашу страну не только в результатах, но и в поведении. К ним хорошо относятся, они позиционируют себя позитивно», – сказала Коростелева. 

Почему от Олимпиады без России так пусто

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
124 комментария
То есть до этого были представители старой России? Которых не любят и не приветствуют, не позитивные?
Ответ Alex K
То есть до этого были представители старой России? Которых не любят и не приветствуют, не позитивные?
Прозвучало, будто до этого выступали исключительно стереотипные персонажи типа Ивана Драго фром Совьет Раша, а сейчас вот такие прогрессивные и позитивные представители России будущего.
Ответ Alex K
То есть до этого были представители старой России? Которых не любят и не приветствуют, не позитивные?
Большунов, например, не особо позитивный.
Это что за новая Россия такая? Без флага и гимна? Такой России нам не надо
Ответ Ржевский
Это что за новая Россия такая? Без флага и гимна? Такой России нам не надо
Новая Россия будущего...
Позитивные, все их любят и приветствуют. На 19х местах.
Ответ Onion
Позитивные, все их любят и приветствуют. На 19х местах.
А причем здесь места? Спорт варится сам в себе, без конкуренции с лучшими - отсюда и результаты сейчас, которые несомненно будут улучшаться, если международных стартов будет больше. Глупо ждать большего, когда те же скандинавы в своей системе подготовки ускакали очень далеко вперёд, особенно классно работая в спортивной науке. За наших ребят на Олимпиаде можно только порадоваться и поболеть.
Ответ Святослав Никифоров
А причем здесь места? Спорт варится сам в себе, без конкуренции с лучшими - отсюда и результаты сейчас, которые несомненно будут улучшаться, если международных стартов будет больше. Глупо ждать большего, когда те же скандинавы в своей системе подготовки ускакали очень далеко вперёд, особенно классно работая в спортивной науке. За наших ребят на Олимпиаде можно только порадоваться и поболеть.
Результаты бы улучшились прямо сейчас, если бы допустили лучших, а не вчерашних юниоров.
А насчет позитивных - ну на ОИ в Сочи и ЧМ-2018 уже было выяснено, что того количества улыбок и позитива, которое у нас есть и было тогда, для иностранцев и так достаточно, чтобы нас любили.
Что за бессмысленная ересь. Какая новая ? Россия ..какая история ? без флага и гимна и без завоёванных медалей съездить на Игры ?
Ответ GullitRuud
Что за бессмысленная ересь. Какая новая ? Россия ..какая история ? без флага и гимна и без завоёванных медалей съездить на Игры ?
Это ей сыночка-корзиночка так мозги прочистил
Ответ Синай
Это ей сыночка-корзиночка так мозги прочистил
Скорее, она ему. "Ты, сыночка, со всякими Степановыми и Большуновыми больше не дружи, хвали дядю Клэбо по-английски и будь паинькой.")
Чушь какую-то несёт мамаша... Что за новая Россия?
Ответ Ростов-на-Дону
Чушь какую-то несёт мамаша... Что за новая Россия?
Прекрасная Россия будущего, видимо.
Помнится на ОИ 2018 наших тоже допустили в очень усечённом составе. И вот в начале Олимпиады фурор произвели наши кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова. Они были очень красивые и позитивные и их даже стали называть лицом той Олимпиады. Но вот незадача, кроме позитива они ещё оказались и успешными и посмели взять бронзу. Так у Крушельницкого внезапно обнаружили мельдоний в эквиваленте одной таблетки при том, что перед ОИ он несколько раз проходил допинговый контроль и был чистым. А питался исключительно в официальной столовой в олимпийской деревне. Не особо там нужны одновременно позитивные и успешные.
Ответ viktorpavlov70
Помнится на ОИ 2018 наших тоже допустили в очень усечённом составе. И вот в начале Олимпиады фурор произвели наши кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова. Они были очень красивые и позитивные и их даже стали называть лицом той Олимпиады. Но вот незадача, кроме позитива они ещё оказались и успешными и посмели взять бронзу. Так у Крушельницкого внезапно обнаружили мельдоний в эквиваленте одной таблетки при том, что перед ОИ он несколько раз проходил допинговый контроль и был чистым. А питался исключительно в официальной столовой в олимпийской деревне. Не особо там нужны одновременно позитивные и успешные.
Комментарий скрыт
Ответ SkiSiber
Комментарий скрыт
Вы наверное уже подзабыли перипетии той Олимпиады. Там безосновательно не были допущены почти все сильнейшие наши спортсмены. Фактически нам тогда позволили взять два золота, в хоккее и женском ФК. Во всех остальных видах нас отправили в пролёт. Да, наши тогда завоевали сколько-то серебра и бронзы, но не более. И если бы керлингисты выиграли бы свою бронзу "по-тихому", уверен, никто бы их не тронул. Но они привлекли к себе слишком большое внимание западных СМИ своим позитивом и гармоничностью. А воскрешения положительного имиджа никак нельзя было допустить и их, а соответственно и весь наш спорт сразу же макнули в коричневую субстанцию. Или вы реально думаете, что Крушельницкий полный идиот, чтобы, пройдя через все препоны, приехать на ОИ и сожрать абсолютно бесполезную для достижения результата, но убийственную для имиджа и карьеры таблетку мельдония?
Те представители старой выигрывали, их не приветствовали)), а тут приехали новые, особо не конкуренты, но зато позитивные. Не стоит делить никого на старых и новых, все представители одной
страны, а старые по крайней мере бились и выгрызали себе победы и подиумы, но это так к слову)
новой России? мать кукухой поехала что ли на фоне обострения чсв.
Савелий он не боец,.Это подхалим!
Понятно, что любят, они же ничего не могут выиграть
Лыжи в Telegram
