Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»
Наталья Коростелева, призер ОИ-2010 и мама российского лыжника Савелия Коростелева, высказалась об участии сына и Дарьи Непряевой в Олимпиаде-2026.
Коростелев и Непряева соревнуются на Играх в Италии в нейтральном статусе. Они выступят в марафонах 21 февраля. В прошедших гонках россияне не завоевали наград.
«В любом случае, это уже страница новой истории в российских лыжных гонках, потому что представительство России хоть и в нейтральном статусе, но оно есть. В количестве двух человек, но они этого добились.
Что Даша, что Савелий. И они уже творят новую историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют, видят, насколько они позитивные. Они представляют нашу страну.
По их поведению, интервью, общению складывается представление о нашей стране. Эта миссия не менее важная, как они представляют нашу страну не только в результатах, но и в поведении. К ним хорошо относятся, они позиционируют себя позитивно», – сказала Коростелева.
А насчет позитивных - ну на ОИ в Сочи и ЧМ-2018 уже было выяснено, что того количества улыбок и позитива, которое у нас есть и было тогда, для иностранцев и так достаточно, чтобы нас любили.
