⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Фрустад выиграл золото в биг-эйре, Форхенд – 2-й, Шванцер – 3-й

Норвежский фристайлист Фрустад победил в биг-эйре на Олимпиаде в Италии.

Норвежский фристайлист Турмуд Фрустад выиграл золото в биг-эйре на Олимпиаде в Италии. Олимпиада-2026 Ливиньо, Италия Фристайл Биг-эйр, мужчины 1. Турмуд Фрустад (Норвегия) – 195,50 2. Мак Форхенд (США) – 193,25 3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25 4. Трой Подмилсак (США) – 184,50 5. Коннор Ральф (США) – 178,00 6. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) – 160,50