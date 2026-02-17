⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Фрустад выиграл золото в биг-эйре, Форхенд – 2-й, Шванцер – 3-й
Норвежский фристайлист Фрустад победил в биг-эйре на Олимпиаде в Италии.
Норвежский фристайлист Турмуд Фрустад выиграл золото в биг-эйре на Олимпиаде в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Биг-эйр, мужчины
1. Турмуд Фрустад (Норвегия) – 195,50
2. Мак Форхенд (США) – 193,25
3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25
4. Трой Подмилсак (США) – 184,50
5. Коннор Ральф (США) – 178,00
6. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) – 160,50
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
30 комментариев
Какое счастье.
лыжный фристайл жив, в отличие от мертвого ба в сноуборде.
ни одного откровенного любителя spin to win на подиуме. даже Мак родил баттер. )))
Лука зря уперся за эско граб, у него был отличный tc 21 tail grab, сложнее мьюта. Но баттер Мака на 21, наверное, бы это не перекрыло. Есть куда расти.
Видимо надо тренить баттер )))
гы, Подмилсак спер трип эско Луки)) ничего своего придумать не может))))
я угадала 2 на подиуме из 3)))))
судьи, видимо, уже тоже устали от простых но больших ротаций. как и мы)))
Также хочется увидеть на подиуме Тормода ( у него, кстати, самый высокооцененный трюк, причем не с самыми большими градусами) - это радует, что судьи высоко оценивают креатив и индивидуальность.
И Луку с его эско и приземлениями как по книге))) Брингбэк из 14 в 12 он скорей всего делать не будет - судьи их низко оценивают, хотя это очень сложные трюки. Точно сложнее банальных tc с банальными грэбами.
остальных на подиуме видеть не хочется)))
Но залететь туда может кто угодно))) Главное, чтобы судьи как в СС на 1 попытке не давали балов с запасом фавориту. Как и в квале - лидирует Мак со скучным х c 19 mu