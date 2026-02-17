  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Фрустад выиграл золото в биг-эйре, Форхенд – 2-й, Шванцер – 3-й

Норвежский фристайлист Фрустад победил в биг-эйре на Олимпиаде в Италии.

Норвежский фристайлист Турмуд Фрустад выиграл золото в биг-эйре на Олимпиаде в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

1. Турмуд Фрустад (Норвегия) – 195,50

2. Мак Форхенд (США) – 193,25

3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25

4. Трой Подмилсак (США) – 184,50

5. Коннор Ральф (США) – 178,00

6. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) – 160,50

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Офигеть что я сейчас видел!!!🤯 .Третий раз в жизни смотрю биг-эйр, нифига не понимаю, но теперь это мой любимый вид спорта🎉.
Офигеть что я сейчас видел!!!🤯 .Третий раз в жизни смотрю биг-эйр, нифига не понимаю, но теперь это мой любимый вид спорта🎉.
У меня мать 60+ не могла от тв отойти и сама раздавала оценки!)
Господи. Победил new school. style over spin.
Какое счастье.
лыжный фристайл жив, в отличие от мертвого ба в сноуборде.

ни одного откровенного любителя spin to win на подиуме. даже Мак родил баттер. )))

Лука зря уперся за эско граб, у него был отличный tc 21 tail grab, сложнее мьюта. Но баттер Мака на 21, наверное, бы это не перекрыло. Есть куда расти.
Господи. Победил new school. style over spin. Какое счастье. лыжный фристайл жив, в отличие от мертвого ба в сноуборде. ни одного откровенного любителя spin to win на подиуме. даже Мак родил баттер. ))) Лука зря уперся за эско граб, у него был отличный tc 21 tail grab, сложнее мьюта. Но баттер Мака на 21, наверное, бы это не перекрыло. Есть куда расти.
Лука, да..... болел за него от всей души но....
Видимо надо тренить баттер )))
Лука, да..... болел за него от всей души но.... Видимо надо тренить баттер )))
причем оба)) nose и tail. Тормод выиграл с обеими, прямо по заветам Хенрика)))

гы, Подмилсак спер трип эско Луки)) ничего своего придумать не может))))
ой какой Фрустад, невероятно
ой какой Фрустад, невероятно
абсолютно крутейший.
я угадала 2 на подиуме из 3)))))

судьи, видимо, уже тоже устали от простых но больших ротаций. как и мы)))
абсолютно крутейший. я угадала 2 на подиуме из 3))))) судьи, видимо, уже тоже устали от простых но больших ротаций. как и мы)))
скорее переделка старого на новое, очень хорошо
Хотелось бы увидеть на подиуме Матея - его трюки всегда сочетают и стиль и сумасшедшую сложность. Главное, чтобы не перенервничал и судьи не завалили, в угоду более стерильным и простым ротациям любителей spin to win
Также хочется увидеть на подиуме Тормода ( у него, кстати, самый высокооцененный трюк, причем не с самыми большими градусами) - это радует, что судьи высоко оценивают креатив и индивидуальность.
И Луку с его эско и приземлениями как по книге))) Брингбэк из 14 в 12 он скорей всего делать не будет - судьи их низко оценивают, хотя это очень сложные трюки. Точно сложнее банальных tc с банальными грэбами.

остальных на подиуме видеть не хочется)))

Но залететь туда может кто угодно))) Главное, чтобы судьи как в СС на 1 попытке не давали балов с запасом фавориту. Как и в квале - лидирует Мак со скучным х c 19 mu
не люблю биг эйр, как то он скучноват по сравнению со слоупстайлом и хафпайпом, но тут залип, уровень высочайший
Что сделали эти парни на подиуме! Каждый улучшил свою попытку! Уровень анрил, найтмар, годлайк!
у меня слов то нет особо
Шикарный финал, было эпично !!!
Новой Зеландии как то не везёт на этой олимпиаде
